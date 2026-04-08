Xây dựng phương án huy động tàu cỡ lớn chở dầu từ Trung Đông về Việt Nam

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam theo dõi sát đội tàu Việt Nam tại Trung Đông, duy trì liên lạc thường xuyên với chủ tàu. Trường hợp phát sinh tình huống cần hỗ trợ, cơ quan này kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Ngoại giao và đơn vị liên quan.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được yêu cầu phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam làm việc với các chủ tàu để xây dựng phương án huy động tàu vận tải cỡ lớn, bao gồm tàu chở dầu thô, LPG và LNG từ vịnh Ba Tư về Việt Nam. Giải pháp này nhằm chủ động nguồn cung dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cũng như bảo đảm nguồn cung dầu, khí trong nước.

Bên cạnh đó, Cục khẩn trương thẩm định phương án an toàn hàng hải đối với các cảng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn thiết kế, đặc biệt tại Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh. Việc này nhằm tiếp nhận nhanh hàng nhập khẩu, góp phần ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Song song đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị được giao nghiên cứu giải pháp tăng nguồn cung vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công, đặc biệt đối với các công trình trọng điểm quốc gia trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng. Các đơn vị triển khai giải pháp nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học.

Các yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị, đặt áp lực lớn lên chuỗi cung ứng năng lượng và chi phí sản xuất trong nước. Bộ Xây dựng kỳ vọng việc triển khai đồng bộ các giải pháp sẽ góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực và duy trì ổn định kinh tế.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được giao huy động các tàu vận tải cỡ lớn chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG từ Trung Đông về Việt Nam.

Báo cáo Chính phủ mới đây về tác động của biến động giá xăng dầu tới tình hình đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, cả nước có 44 dự án trọng điểm đang triển khai với tổng đầu tư khoảng 569.000 tỷ đồng. Với kịch bản xấu nhất là giá nhiên liệu tăng 100% so với tháng 2, dự toán công trình giao thông có thể đội vốn xấp xỉ 16%. Chi phí xây dựng các dự án giao thông trọng điểm ước tăng 42.300 tỷ đồng, gây áp lực rất lớn lên ngân sách.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính vừa ban hành quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế.

Theo Thông tư, chính sách miễn phí, lệ phí được áp dụng trên nhiều phân ngành vận tải then chốt. Trong lĩnh vực hàng không, thực hiện miễn phần lớn các khoản phí, lệ phí hàng không, trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.

Trong lĩnh vực hàng hải, tàu thuyền khi vào, rời khu vực hàng hải được miễn các khoản phí, lệ phí theo quy định hiện hành. Đối với lĩnh vực đường thủy nội địa, phương tiện thủy hoạt động giữa các cảng, bến thủy nội địa trong nước được miễn các khoản phí, lệ phí tại các địa điểm này. Thông tư số 40/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 7/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Từ ngày 1/7/2026, việc thu các loại phí, lệ phí sẽ được thực hiện trở lại theo quy định tại các thông tư gốc và các văn bản pháp luật có liên quan.