Hai giải độc đắc xổ số miền Nam lộ diện vào chiều 7-4 tại TPHCM và Tây Ninh

Chiều 7-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã liên tục chia sẻ thông tin về việc tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM và tỉnh Tây Ninh trúng giải độc đắc vé số của 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 6-4, giải độc đắc (dãy số 829717) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé và trúng giải an ủi 2 vé Cà Mau là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. 13 vé Tây Ninh trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 099965) của vé số TPHCM được các đại lý xác định "ở lại" TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 11 vé TPHCM là các đại lý vé số Minh Nhựt, Đại Phát và Trúc Giang ở TPHCM. 5 vé TPHCM trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số TPHCM "ở lại" TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý vé số Đại Phát còn đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi 16 vé TPHCM.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Đồng Nai; còn giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại Cà Mau và Tây Ninh.

Xổ số miền Nam chiều 7-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Ảnh: ĐLVS Thần Tài, ĐLVS Trần Anh

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 7-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.