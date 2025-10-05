Các công ty dầu mỏ cắt giảm hàng nghìn việc làm khi giá lao dốc

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, ngành dầu khí đã mất khoảng 4.000 việc làm tính đến tháng 8 năm nay. Giá dầu thô giảm 13% so với đầu năm, khi các thành viên OPEC+ tăng mạnh nguồn cung ra thị trường toàn cầu. Giá dầu West Texas Intermediate đang giao dịch dưới 63 USD/thùng, thấp hơn mức hòa vốn mà nhiều nhà sản xuất dầu đá phiến ở Texas cần để khai thác có lãi.

Các tập đoàn dầu lớn như Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips đều thông báo cắt giảm nhân sự trong năm 2025, trong bối cảnh các thương vụ sáp nhập lớn đã thay đổi cơ cấu ngành. Exxon cắt 2.000 vị trí, Chevron dự kiến giảm tới 20% lực lượng lao động đến 2026, còn Conoco lên kế hoạch giảm 25% nhân sự.

Quá trình sáp nhập ảnh hưởng ra sao đến thị trường lao động?

Sự sáp nhập và tập trung quyền lực trong ngành đã dẫn đến việc giảm cơ hội việc làm cho các nhà sáng lập và nhân viên sáng tạo từng là động lực của cách mạng dầu đá phiến. Exxon mua lại Pioneer Natural Resources với giá 60 tỷ USD, Chevron thâu tóm Hess với 53 tỷ USD, còn Conoco mua Marathon Oil với 17 tỷ USD.

Một giám đốc trong ngành nhận định: “Các tập đoàn khổng lồ hiện thống trị, nhưng đi kèm là mất việc hàng loạt và phá vỡ văn hóa đổi mới, mạo hiểm từng làm ngành dầu đá phiến Mỹ hưng thịnh.” Theo dữ liệu Challenger, Gray & Christmas, toàn ngành năng lượng đã mất 9.000 vị trí đến tháng 8, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Chính sách của chính quyền Trump tác động như thế nào?

Các giám đốc ngành dầu chỉ ra rằng chính sách của Tổng thống Trump, bao gồm thúc đẩy giá dầu thấp và áp thuế thép nhập khẩu, làm tăng chi phí sản xuất và tạo áp lực cho các công ty. Một phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định việc cắt giảm quy định “giúp ngành dầu phục hồi và đạt sản lượng kỷ lục vào tháng 6”. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cũng cho rằng các biện pháp này giúp giảm chi phí khai thác thông qua việc cắt giảm thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng trong khi chính sách này hỗ trợ sản lượng, nó cũng làm gia tăng rủi ro thất nghiệp và giảm đi tính đổi mới trong ngành. Việc cắt giảm nhân sự lớn có thể ảnh hưởng lâu dài đến năng lực cạnh tranh và sự linh hoạt của các công ty dầu Mỹ.