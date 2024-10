"Buồn" của Elon Musk: Chi 44 tỷ USD thâu tóm X, sau 2 năm giá trị công ty giảm gần 80%

Theo tính toán của Fidelity, quỹ quản lý tài sản có cổ phần trong công ty của Elon Musk, hiện tại trang mạng xã hội X (trước đó là Twitter) của tỷ phú giàu nhất thế giới chỉ còn có giá trị chưa tới 1/4 so với 44 tỷ USD mà Musk đã chi ra để mua.

Khi Musk mua lại Twitter, Fidelity đã đầu tư 19,66 triệu USD. Tính đến cuối tháng 7/2024, công ty cho biết số cổ phiếu này chỉ còn trị giá 5,5 triệu USD. Như vậy, tổng giá trị của X chỉ còn 9,4 tỷ USD.

X không phải là một công ty đại chúng, vì vậy báo cáo của Fidelity là một trong những nguồn thông tin đáng tin cậy nhất để giới quan sát đánh giá giá trị hiện tại của mạng xã hội này.

Năm ngoái, X ước tính thu về 2,5 tỷ USD từ doanh thu quảng cáo, chỉ bằng một nửa so với năm 2022. Doanh thu quảng cáo chiếm từ 70% đến 75% tổng thu nhập của X.

Trước tình hình tài chính suy yếu, công ty gần đây đã đóng cửa trụ sở chính tại San Francisco và chuyển đến Texas. Những nhân viên còn lại tại California sẽ phải chuyển đến một văn phòng nhỏ hơn, nằm xa trung tâm thành phố.

Elon Musk đã cố gắng khích lệ tinh thần nhân viên bằng lời hứa về các khoản trợ cấp cổ phiếu, với điều kiện nhân viên phải chứng minh được giá trị của mình trong một bản ghi nhớ. Tuy nhiên, sự hoài nghi vẫn tồn tại sau khi những cam kết trước đó đã không được thực hiện.

Tỷ phú Elon Musk

Fidelity không phải là cổ đông duy nhất của X. Một hồ sơ vào tháng 8 cho thấy Bill Ackman và Sean “Diddy” Combs, người hiện đang bị giam giữ và chờ xét xử vì các tội liên quan đến buôn bán và lạm dụng tình dục, cũng sở hữu cổ phần trong công ty.

Hồi tháng 3, Fidelity đã hạ định giá của X, sau một đợt giảm giá vào tháng 1. Với lần cắt giảm gần đây nhất, giá trị cổ phần của X mà Fidelity nắm giữ đã giảm tổng cộng 78,7%.

Elon Musk hiện có khối tài sản ròng là 270 tỷ USD, giữ vững vị trí giàu nhất thế giới theo Forbes. Năm 2022, Musk chi 44 tỷ USD thâu tóm Twitter và đổi tên thành X. Kể từ khi về tay Musk, doanh thu quảng cáo của X đã "tụt dốc không phanh".

Một khảo sát toàn cầu do công ty nghiên cứu thị trường Kantar thực hiện cho thấy 26% các nhà quảng cáo có kế hoạch cắt giảm chi tiêu trên X vào năm 2025, đây là mức rút lui lớn nhất từ trước đến nay đối với bất kỳ nền tảng quảng cáo lớn nào trên thế giới. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do lo ngại về "sự an toàn thương hiệu" - tức việc quảng cáo của họ có thể xuất hiện bên cạnh các nội dung cực đoan, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp.

Chỉ có 4% trong số các nhà quảng cáo tin rằng quảng cáo trên X mang lại sự an toàn cho thương hiệu, trong khi con số này đối với Google là 39%. Điều này cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong niềm tin của các nhà quảng cáo vào nền tảng mạng xã hội do Elon Musk sở hữu.

