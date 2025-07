Bom tấn “Superman” thu về 22,5 triệu USD chỉ sau vài giờ

Bộ phim “Superman” đánh dấu lần đầu tiên nhân vật siêu anh hùng mang tính biểu tượng này được tái sinh trong thời đại mới của DC Studios, dưới sự dẫn dắt của James Gunn và Peter Safran. Chỉ trong suất chiếu sớm vào tối thứ Năm, phim đã thu về tới 22,5 triệu USD – con số cao nhất từ trước đến nay cho bất kỳ phim Superman nào.

Phim “Superman” của đạo diễn James Gunn đã vượt qua kỳ vọng ban đầu khi thu về 122 triệu USD cuối tuần qua – cao hơn hẳn mức dự đoán khoảng 90 triệu USD. Điều đặc biệt là “Superman” trở thành bộ phim thứ ba trong năm nay đạt mốc 100 triệu USD chỉ sau ba ngày, sánh ngang với “A Minecraft Movie” (tháng 4) và “Lilo & Stitch” (tháng 5). Với sức bật này, “Superman” không chỉ tái khẳng định vị thế của nhân vật mang tính biểu tượng, mà còn đem lại niềm tin mới cho tương lai điện ảnh siêu anh hùng DC.

Sự kỳ vọng lớn đến từ việc bộ phim là dự án điện ảnh đầu tiên trong kế hoạch tái thiết 10 năm của DC dưới tay Gunn – Safran. Bối cảnh đó khiến người hâm mộ và giới phê bình đều dõi theo từng bước đi, tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ cho phim.

Theo dự đoán từ Comscore và các chuyên gia phòng vé, Superman có thể mang về từ 130 đến 140 triệu USD trong ba ngày công chiếu đầu tiên. Nếu đạt được, đây sẽ là một trong những phim có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử DC – tiệm cận với The Batman (134 triệu USD năm 2022) và chỉ xếp sau ba “ông lớn” là Batman v Superman, The Dark Knight Rises và The Dark Knight.

Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn là phép thử then chốt cho chiến lược dài hơi mà DC Studios theo đuổi. Như Shawn Robbins – giám đốc phân tích của Fandango – nhận định: nếu khán giả trẻ em và gia đình ủng hộ, bộ phim hoàn toàn có thể giữ sức nóng trong suốt mùa hè.

David Corenswet đóng vai Superman trong phim “Superman” của Warner Bros.

“Superman” mới không chỉ là một lần khởi động lại (reboot), mà còn là cú xoay chuyển tông màu cho toàn vũ trụ DC. Trái với hình ảnh u tối, nặng nề của các phim DC trong hơn một thập kỷ qua, phiên bản lần này được đánh giá là “lạc quan” hơn, “hy vọng” hơn – đúng với tinh thần nguyên bản của Siêu Nhân.

Hiện phim đang giữ mức đánh giá 83% “Fresh” trên Rotten Tomatoes với hơn 300 lượt phê bình – một con số ấn tượng đối với dòng phim siêu anh hùng hiện nay. Giới chuyên môn nhận định: “Superman lần này là lựa chọn hoàn hảo để mở màn cho một vũ trụ DC mới.”

Việc James Gunn – cha đẻ của Guardians of the Galaxy – tham gia chỉ đạo nội dung cũng tạo thêm lòng tin cho người xem về một phong cách làm phim gần gũi, hài hước nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Dù vẫn còn nhiều thách thức phía trước, nhưng khởi đầu thuận lợi của Superman đang cho thấy tiềm năng thật sự cho kỷ nguyên DC mới.