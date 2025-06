Chưa thoát khỏi khủng hoảng, Boeing lại gặp rắc rối mới sau vụ máy bay rơi ở Ấn Độ

Boeing hủy tham dự triển lãm hàng không sau vụ tai nạn máy bay Air India

Ngày 14/6/2025, Boeing và GE Aerospace thông báo rút bớt các hoạt động công khai sau vụ tai nạn thảm khốc của máy bay Boeing 787 thuộc hãng Air India, khiến hơn 240 người thiệt mạng ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad, Ấn Độ vào thứ Năm (12/6). Giám đốc điều hành Boeing, Kelly Ortberg, đã hủy chuyến tham dự Triển lãm Hàng không Paris (Paris Airshow) diễn ra từ ngày 16 đến 20/6 tại Le Bourget, trong khi GE Aerospace hoãn ngày gặp gỡ nhà đầu tư dự kiến tổ chức ngày 17/6.

Tổng giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg làm chứng trước phiên điều trần của Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông vận tải Thượng viện tại Đồi Capitol ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, ngày 2/4/2025. Ảnh: Reuters

Trong thông điệp gửi nhân viên tối thứ Năm, ông Ortberg cho biết ông và bà Stephanie Pope, lãnh đạo Boeing Commercial Airplanes, quyết định không tham dự triển lãm để "ở bên đội ngũ, tập trung hỗ trợ khách hàng và phối hợp điều tra". Đây là lần đầu tiên ông Ortberg dự kiến xuất hiện tại Paris Airshow với tư cách giám đốc điều hành Boeing, sau khi được bổ nhiệm để dẫn dắt công ty vượt qua loạt khủng hoảng về an toàn và sản xuất.

GE Aerospace, nhà sản xuất động cơ cho máy bay Boeing 787 gặp nạn, cũng hủy sự kiện nhà đầu tư và thành lập đội ngũ đến Ấn Độ để phân tích dữ liệu từ vụ tai nạn. "Lãnh đạo cấp cao của GE Aerospace đang ưu tiên hỗ trợ khách hàng và cuộc điều tra", công ty cho biết, đồng thời dự kiến cập nhật tài chính vào cuối tháng.

Vụ tai nạn làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không

Vụ tai nạn, được xem là thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong thập kỷ, đã phủ bóng u ám lên Triển lãm Hàng không Paris – sự kiện thương mại lớn nhất ngành hàng không toàn cầu, nơi các hãng thường công bố đơn hàng máy bay. Theo ông Paul Hayes, giám đốc an toàn tại Cirium Ascend (Anh), tai nạn ngay sau khi cất cánh là rất hiếm và nguyên nhân thường do nhiều yếu tố kết hợp. Các chuyên gia an toàn cảnh báo còn quá sớm để kết luận nguyên nhân.

Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Ấn Độ đang dẫn đầu cuộc điều tra, với sự hỗ trợ từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), phối hợp cùng Boeing và GE về kỹ thuật. Ngày 13/6, cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ yêu cầu Air India kiểm tra an toàn toàn bộ đội bay Boeing 787-8/9.

Thử thách mới cho ban lãnh đạo Boeing

Lãnh đạo Boeing quay lại chế độ khủng hoảng sau vụ rơi máy bay Air India 787-8 Dreamliner. Vụ tai nạn khiến hơn 240 người trên máy bay thiệt mạng, trở thành thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong thập kỷ.

Các chuyên gia an toàn hàng không cho rằng hiện chưa có bằng chứng cho thấy nguyên nhân là lỗi sản xuất hay thiết kế, nhưng lý do cụ thể của vụ tai nạn vẫn chưa rõ. Ông Ortberg nhấn mạnh: “An toàn là nền tảng của ngành hàng không và là cốt lõi trong mọi hoạt động của chúng tôi. Các chuyên gia kỹ thuật của Boeing sẵn sàng hỗ trợ điều tra, và một đội ngũ sẽ đến Ấn Độ để phối hợp".

John Nance, chuyên gia an toàn hàng không và cựu phi công, cho rằng thách thức lớn nhất của Boeing là thuyết phục công chúng rằng dù máy bay do hãng sản xuất gặp nạn, lỗi có thể không thuộc về Boeing. Tuy nhiên, các nhà điều tra sẽ xem xét mọi khả năng.

Áp lực từ khủng hoảng trước đó

Boeing đang nỗ lực vượt qua hàng loạt khủng hoảng an toàn và sản xuất, đặc biệt sau ba vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến dòng 737 MAX, bao gồm hai vụ rơi máy bay chết người và một sự cố bung cửa giữa chuyến bay vào tháng 1/2024, dẫn đến sự ra đi của cựu giám đốc điều hành Dave Calhoun. Ortberg, người mới nhậm chức, đã ghi dấu ấn với hơn 300 đơn hàng mới và tăng sản lượng 737 trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Tuy nhiên, danh tiếng Boeing vẫn chưa hồi phục. Theo khảo sát Axios Harris tháng trước, Boeing xếp thứ 88 trong 100 thương hiệu lớn về uy tín, không thay đổi so với năm 2024. Cổ phiếu Boeing giảm 4,8% vào thứ Năm, trong khi cổ phiếu của Spirit AeroSystems và GE Aerospace, nhà cung cấp động cơ cho 787, cũng giảm khoảng 2%.

Paul Charles, giám đốc công ty tư vấn du lịch hạng sang PC Agency (London), nhận định: “Những vấn đề sản xuất trước đây của Boeing đang khiến công chúng chú ý, và ban lãnh đạo mới cần thể hiện sự hiện diện tích cực trong thời gian tới".

Vụ tai nạn khiến một số thông báo đơn hàng bị trì hoãn, trong đó có đơn hàng tiềm năng từ Royal Air Maroc cho hàng chục máy bay Boeing 787 và khoảng 20 chiếc Airbus A220.

Boeing hủy một số sự kiện tại triển lãm và không dự kiến công bố đơn hàng thương mại, dù vẫn tổ chức các buổi họp báo kín về các chủ đề khác.

Triển lãm Hàng không Paris, nơi các nhà sản xuất máy bay và vũ khí thường công bố thỏa thuận lớn, đang chịu áp lực từ vụ tai nạn và các lo ngại về thuế quan Mỹ, làm gia tăng thách thức cho chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã căng thẳng vì thiếu hụt.

Jeff Windau, nhà phân tích tại Edward Jones, cho rằng vụ tai nạn có thể dẫn đến tăng cường giám sát quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng, nhưng hiện chưa có dấu hiệu ảnh hưởng lâu dài đến sản xuất. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại về an toàn hàng không có thể tác động đến các đơn hàng tại Triển lãm Hàng không Paris, nơi Boeing dự kiến không công bố đơn hàng thương mại mới.

Hãng đang đối mặt với áp lực tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã căng thẳng.

Boeing cam kết hỗ trợ cuộc điều tra do Ấn Độ dẫn đầu, với sự tham gia của NTSB (Mỹ), đồng thời khẳng định ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho khách hàng và ngành hàng không.