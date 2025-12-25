Vợ chồng Jeff Bezos diện đồ đồng điệu đi chơi Giáng sinh

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos sánh đôi ở Aspen hôm 23/12. Ảnh: Backgrid

Theo Page Six, vợ chồng Jeff Bezos và Lauren Sanchez đang tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh tại Aspen. Cả hai được bắt gặp dạo phố sau giờ trượt tuyết, cùng chọn trang phục tông đen chủ đạo. Sanchez mặc bộ jumpsuit trễ vai, thắt đai bản lớn ở eo, kết hợp bốt da cao cổ mũi nhọn. Cô khoác thêm áo lông đen và xách túi màu burgundy, tạo điểm nhấn sang trọng.

Jeff Bezos cũng lựa chọn set đồ đen gồm áo thun, quần jean và bốt, phối cùng áo khoác lông cừu của Louis Vuitton. Cả hai đều đeo kính râm dù trời đã về chiều, hoàn thiện phong cách ấm áp, sành điệu.

Sanchez mặc thêm áo khoác lông sau buổi đi chơi tối 23/12. Ảnh: Backgrid

Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của Lauren Sanchez tại biệt thự ở Beverly Hills - nơi trước đó cô cũng cho bạn thân Kris Jenner mượn để mừng tuổi 70. Ngay hôm sau, cặp vợ chồng bay tới Aspen, tiếp tục kỳ nghỉ với bạn bè, mang theo nhiều trang phục mùa đông như bốt, mũ cao bồi, áo lông.

Aspen dường như đã trở thành điểm đến quen thuộc của Jeff Bezos và Lauren Sanchez mỗi dịp cuối năm. Năm ngoái, họ cũng từng đón Giáng sinh tại đây, tiếp tục duy trì truyền thống nghỉ lễ giữa khung cảnh núi tuyết và phong cách thời trang đồng điệu.

Jeff Bezos và Lauren Sanchez trong trang phục đi trượt tuyết hôm 22/12, Ảnh: GC Images