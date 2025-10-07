Tỷ phú Jeff Bezos: Hàng triệu người sẽ sống và làm việc trong không gian

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon gần đây đã xuất hiện tại Tuần lễ Công nghệ Ý ở Turin. Tại sự kiện này, vị tỷ phú đã chia sẻ một kế hoạch kinh doanh táo bạo, giống như được bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Jeff Bezos: Hàng triệu người sẽ sống trong không gian

Theo Bezos, trong vài thập kỷ tới, hàng triệu người sẽ không chỉ du hành đến không gian – họ sẽ sống ở đó. Hơn nữa, ông cho rằng họ sẽ làm điều đó vì sự lựa chọn, không phải vì bắt buộc. Ở Trái Đất này, robot sẽ đảm nhiệm hầu hết các công việc khó khăn, các trung tâm dữ liệu AI khổng lồ sẽ bay quanh quỹ đạo.

Ảnh minh họa.

Điều thú vị là giấc mơ về không gian này khác hoàn toàn với một tỷ phú nổi tiếng khác. Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã hình dung một triệu người sẽ sống trên sao Hỏa vào năm 2050. Ngược lại, Bezos đang hướng đến một điều gần gũi hơn và mang tính tương lai hơn.

Các trung tâm dữ liệu khổng lồ trên không gian

Bezos cũng dự đoán, các trung tâm dữ liệu khổng lồ sẽ được xây dựng trên không gian trong vòng 10 đến 20 năm tới. Lý do là vì trên đó, năng lượng mặt trời không bao giờ cạn kiệt. Do đó, những trung tâm dữ liệu này có thể dễ dàng vượt trội hơn những trung tâm chúng ta có trên Trái Đất.

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon.

Hiện tại, các trung tâm dữ liệu AI sử dụng rất nhiều điện và nước để làm mát. Vì vậy, ý tưởng đưa chúng lên quỹ đạo không hoàn toàn mới nhưng Bezos tự tin rằng điều đó sẽ xảy ra sớm hơn.

Ông cũng nói rằng việc xây dựng trên không gian này là một phần của xu hướng lớn hơn – sử dụng không gian không chỉ để khám phá mà còn để cải thiện cuộc sống trên Trái Đất.

Ước mơ này có thực tế không?

Rõ ràng, những chia sẻ của ông chủ Amazon rất hấp dẫn và hoàn toàn có thể xảy ra dù sẽ mất nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm. Cách đây 15 năm, chúng ta chỉ có chiếc PC cũ kỹ, cồng kềnh chạy Windows 98 (và cứ mỗi phút lại sập nguồn). Giờ thì chúng ta đã có iPhone còn mạnh hơn cả chiếc máy tính đó.

Cùng chờ xem trong những thập kỷ sắp tới, chúng ta có đạt được những đột phá về không gian như vị tỷ phú phong muốn hay không.