Trúng độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông đưa cả nhà đi đổi thưởng

Sáng 28-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, anh Huỳnh Phong Phú – chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long – đã chia sẻ trang Facebook của đại lý mình về việc vừa đổi thưởng cho một nam khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 445418) 3 vé Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 26-6.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

"Anh biết đến dịch vụ đổi vé số trúng thưởng của đại lý Vé số Phú Vinh qua mạng xã hội. Sau khi liên hệ, anh và gia đình từ TP Cần Thơ đã trực tiếp đến Phú Vinh để làm thủ tục nhận thưởng 1,4 tỉ đồng tiền mặt, 4 tỉ đồng qua chuyển khoản" – anh Phú chia sẻ.

Liên quan kết quả xổ số miền Nam, đại lý vé số Phú Vinh cũng vừa đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải khuyến khích 16 vé Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 27-6.

Trước đó cũng tại tỉnh Vĩnh Long, một nam nhà sư may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 566502) 2 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 10-5.

Khi đến đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long để nhận thưởng, nam nhà sư này đã đi cùng với nhiều nhà sư khác.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 28-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.