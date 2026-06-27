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Giá vàng hôm nay 27-6: Tiếp tục nóng lên

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD và ảnh hưởng đà giảm của lãi suất trái phiếu Mỹ.

Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng

Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng

Đầu ngày 26-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay đóng cửa cuối tuần ở vùng 4.090 USD/ounce, tăng khoảng 64 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.026 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, đà tăng của giá vàng chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD và đà giảm của lãi suất trái phiếu Mỹ. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản có lãi suất, từ đó đẩy dòng tiền chảy vào vàng – kênh trú ẩn vốn an toàn truyền thống.

Tuy vậy, phản ứng của thị trường sau các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn là yếu tố kìm hãm đà tăng của giá vàng. 

Lo ngại lạm phát dịu bớt và giá dầu giảm đã làm giảm bớt kỳ vọng FED sẽ mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ.

Xác suất FED tăng lãi suất trong năm 2026 vẫn được thị trường vàng đánh giá là rủi ro đáng kể. Nhờ lãi suất trái phiếu Mỹ giảm, giá vàng vẫn duy trì đà tăng, dù chưa thoát hẳn khỏi áp lực từ chính sách tiền tệ chưa hoàn tất chu kỳ thắt chặt.

Giá vàng hôm nay 27-6: Tiếp tục nóng lên - 2

Ngân hàng Nhà nước: Không thể cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu tràn lan
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Theo Giá vàng hôm nay ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/06/2026 06:40 AM (GMT+7)
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