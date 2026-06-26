Chốt giá vàng hôm nay ngày 26/6 tăng rất mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 26/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 26/6 tăng giá vàng miếng lên mức 147 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 26/6, giá vàng trong nước ngày 26/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 26/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 26/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 26/6, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/6, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 26/6, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144 –147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,8 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 26/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 26/6 tăng với giá vàng giao ngay tăng 25 USD/ounce, lên mức 4.053 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.031 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, duy trì ở vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang cho thấy tín hiệu hồi phục sau nhịp giảm mạnh trước đó khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi xuống. Các yếu tố này giúp giảm áp lực lên kim loại quý vốn không tạo ra dòng tiền cố định như vàng.

Tuy nhiên, xu hướng phục hồi của vàng vẫn đang gặp nhiều trở ngại. Chuyên gia Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank - nhận định, đà giảm gần đây của giá vàng và bạc chủ yếu xuất phát từ sức mạnh của đồng USD cùng thông điệp cứng rắn hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo ông, khi đồng bạc xanh tăng giá, sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng có thể bị suy giảm.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Carley Garner - Chuyên gia giao dịch hàng hóa và đồng sáng lập DeCarley Trading - cho rằng, đồng USD sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định xu hướng vàng trong thời gian tới. Bà nhận định nếu chính sách tiền tệ Mỹ củng cố sức mạnh đồng USD, vàng có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh do mất đi một phần động lực tăng giá.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.053 USD/ounce (tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 26/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 26/6, giá vàng ngày 27/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.