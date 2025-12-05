Khách giàu được gợi ý đầu tư 1-4% vào bitcoin và tiền điện tử

Tại sao Bank of America lại khuyến nghị đầu tư vào tiền số?

Bank of America cho biết đối với những nhà đầu tư quan tâm đến các chủ đề đổi mới và chấp nhận mức biến động cao, việc phân bổ một tỷ trọng nhỏ từ 1% đến 4% vào tiền số là hợp lý. Chris Hyzy, Giám đốc đầu tư tại Bank of America Private Bank, nhấn mạnh: “Hướng dẫn của chúng tôi tập trung vào các kênh được quản lý, phân bổ hợp lý và hiểu rõ cả cơ hội lẫn rủi ro.”

Ngân hàng sẽ bắt đầu theo dõi bốn quỹ ETF bitcoin từ ngày 5/1, bao gồm Bitwise Bitcoin ETF, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, Grayscale Bitcoin Mini Trust và BlackRock iShares Bitcoin Trust. Khuyến nghị này cũng đánh dấu việc mở rộng truy cập của khách hàng giàu có từ trước đây, vốn chỉ được cung cấp theo yêu cầu.

Các ngân hàng lớn khác trên thế giới đang làm gì với tiền số?

Các định chế tài chính lớn khác cũng đang mở rộng quyền tiếp cận tiền số cho khách hàng. Morgan Stanley gợi ý phân bổ 2%-4% vào tiền số, Fidelity đề xuất 2%-5% (và 7,5% cho nhà đầu tư dưới 30 tuổi), còn BlackRock khuyến nghị 1%-2% cho bitcoin. Vanguard cũng sắp cho phép khách hàng tiếp cận một số ETF và quỹ tương hỗ liên quan đến crypto.

Những động thái này diễn ra cùng thời điểm nhiều ngân hàng Mỹ chờ đợi Quốc hội ban hành khung pháp lý rõ ràng về tiền số, giúp họ cung cấp các dịch vụ giao dịch, lưu ký và quản lý trực tiếp cho khách hàng.

Rủi ro và biến động hiện tại của thị trường tiền số

Dù khuyến nghị đầu tư nhỏ, thị trường tiền số vẫn chịu áp lực lớn gần đây. Bitcoin sau khi lập đỉnh hơn 126.000 USD đầu tháng 10 đã giảm khoảng 1/3, hiện giao dịch quanh 85.000 USD. So với đầu năm, bitcoin giảm khoảng 10% trong khi S&P 500 tăng hơn 15%. Điều này nhấn mạnh rằng, dù tiềm năng dài hạn lớn, nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro ngắn hạn và biến động cao.