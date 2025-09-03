Chặn "lùa gà" bất động sản ngay từ gốc

Chiều 26-8, tại hội thảo "Chuẩn hóa đào tạo và cấp chứng chỉ - Nâng tầm môi giới chuyên nghiệp" do Hội Môi giới bất động sản (BĐS) Việt Nam (VARS) tổ chức ở TP HCM, ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land, cho biết khi tuyển dụng, ông đặc biệt quan tâm đến kiến thức, kỹ năng và thái độ của môi giới. Nhưng thực tế, chỉ khoảng 10% nhân sự có chứng chỉ hợp pháp, còn lại phần lớn chưa được cấp hoặc đã hết hạn. Chính vì vậy, nhiều DN phải tự tổ chức đào tạo theo cách riêng, thiếu chuẩn chung, từ đó dễ phát sinh tình trạng môi giới làm sai, thậm chí "lùa gà" khách hàng, vừa gây thiệt hại cho DN, vừa ảnh hưởng đến thị trường.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu xây dựng CTS, chỉ ra thực tế khác khi nhiều người theo nghề môi giới chỉ coi chứng chỉ như một "tấm vé qua cửa", chứ không thực sự chú trọng đến kiến thức. Do đó, họ thường chọn khóa học ngắn, rẻ, dễ đậu thay vì đào tạo bài bản. Vì vậy, việc Bộ Xây dựng chuẩn hóa đào tạo và siết chặt chất lượng là vô cùng cần thiết.

Ở góc độ hiệp hội, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, nhấn mạnh BĐS là tài sản tích lũy cả đời của nhiều gia đình, nên môi giới phải có trách nhiệm và chuyên môn cao. Nếu các đơn vị đào tạo yếu kém, chương trình sơ sài thì chẳng khác nào tiếp tay cho vi phạm. "Muốn nâng tầm môi giới, phải bảo đảm chất lượng đào tạo từ gốc, đồng thời yêu cầu đạo đức nghề nghiệp" - ông Đính nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc EximRS, cho biết ở DN bà cũng chỉ có 10% nhân sự đạt chuẩn chứng chỉ. Vì vậy, EximRS phải liên kết với đơn vị đào tạo để thi cấp chứng chỉ cho nhân viên. Tuy nhiên, việc tổ chức thi gần đây bị đình trệ khiến DN lúng túng. Bà kiến nghị Bộ Xây dựng sớm khơi thông quy trình thi sát hạch, đồng thời nghiên cứu chuẩn hóa bộ tiêu chí trên toàn quốc, thậm chí cho phép thi trực tuyến để tránh tình trạng mua bằng giả.

Bà Hoàng Thu Hằng, Trưởng Phòng Quản lý thị trường BĐS thuộc Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), cho biết sau khi Luật Kinh doanh BĐS 2023 có hiệu lực, việc giao địa phương tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ lại gặp ách tắc vì nhiều lý do và hiện Bộ Xây dựng đang tìm giải pháp tháo gỡ.

Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS, nhìn nhận cần cải thiện toàn diện từ giáo trình, cách thi cho đến quy trình cấp chứng chỉ. Thậm chí, có thể "quốc tế hóa" để nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, tránh tình trạng mỗi địa phương làm một kiểu.

Kết luận hội thảo, ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch VARS, nhấn mạnh: "Nghề nào cũng vậy, cần phải học thật, làm thật và sống thật thì mới phục vụ khách hàng đúng nghĩa. Nếu chủ DN thiếu đạo đức, để nhân viên sai phạm thì không chỉ khách hàng mà cả chính nhân viên cũng có thể vướng vòng lao lý".

Ông dẫn chứng đã có những DN BĐS làm sai, lãnh đạo thiếu trách nhiệm, lừa đảo, bị khởi tố, kéo theo nhiều nhân viên bị bắt, đánh mất cả sự nghiệp. Vì thế, theo ông, về lâu dài, chủ sàn cần khắt khe hơn, chỉ tuyển môi giới có chứng chỉ hành nghề, đồng thời tiếp tục đào tạo bổ sung để nâng cao chất lượng toàn đội ngũ.