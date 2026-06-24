Biệt thự 525 m2 thiết kế quanh sân vườn để giải nhiệt
Biệt thự 525 m2 ở Hà Tĩnh được thiết kế mở quanh sân vườn, kết hợp mái hai lớp đối lưu gió để giảm bức xạ nhiệt.
Ngôi nhà nằm tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, trên khu đất rộng 525 m2, kích thước 21 m x 25 m. Chủ nhà mong muốn có không gian sống yên tĩnh, kết nối thiên nhiên, đồng thời thích nghi với khí hậu miền Trung.
Công trình có một tầng. Các phòng chức năng bố trí ôm quanh khu vườn phía nam, nơi có mặt nước, thảm cỏ và cây xanh. Cách tổ chức này giúp không gian sinh hoạt chính tiếp xúc trực tiếp với cảnh quan, đồng thời hỗ trợ làm mát luồng không khí trước khi đi vào nhà.
Các mảng mở được hạn chế ở hướng tây để giảm bức xạ, trong khi mở rộng về hướng nam đón gió tự nhiên.
Khi mở cửa, không gian trong - ngoài gần như liền mạch, giúp tăng thông gió hiệu quả.
Khu bếp bố trí dọc theo một cạnh nhà, liên thông với bàn ăn và phòng khách để rút ngắn khoảng di chuyển.
Hệ tủ gỗ công nghiệp bề mặt vân thô kết hợp đá đen vân trắng, tạo tương phản với sàn gạch sáng màu.
Phòng ngủ ưu tiên ánh sáng tự nhiên qua cửa sổ. Hệ rèm gỗ hỗ trợ điều tiết nắng và tăng riêng tư. Bàn học, kệ treo và hệ tủ thấp tích hợp theo nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Phần mái và các ô văng (mái hắt) vươn rộng quanh công trình, tạo bóng đổ cho mặt đứng và giảm nắng trực tiếp lên hệ kính. Nhờ đó, kiến trúc sư có thể dùng các mảng kính lớn để mở rộng tầm nhìn ra sân vườn, đồng thời hạn chế hấp thụ nhiệt.
Theo nhóm thiết kế, nhiệt độ trong nhà có thể thấp hơn ngoài trời khoảng 7-10 độ C khi không dùng điều hòa.
Sân vườn đóng vai trò như vùng đệm khí hậu của công trình. Mặt nước, cây xanh và khoảng hiên rộng giúp giảm bức xạ quanh nhà.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế - thi công: ANNhouses
KTS chủ trì: Tuấn Đặng
Ảnh: Duy Bá
Căn biệt thự 250m2 với mái dốc và ngói đỏ hài hòa yên bình giữa vườn cây xanh mướt.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/06/2026 00:00 AM (GMT+7)