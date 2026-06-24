Biệt thự 525 m2 thiết kế quanh sân vườn để giải nhiệt

Ngôi nhà nằm tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, trên khu đất rộng 525 m2, kích thước 21 m x 25 m. Chủ nhà mong muốn có không gian sống yên tĩnh, kết nối thiên nhiên, đồng thời thích nghi với khí hậu miền Trung.

Các kiến trúc sư chọn xử lý phần mái, với lớp đệm không khí giữa mái và trần, kết hợp hệ đối lưu gió liên tục, giúp giảm bức xạ nhiệt cho ngôi nhà.

Công trình có một tầng. Các phòng chức năng bố trí ôm quanh khu vườn phía nam, nơi có mặt nước, thảm cỏ và cây xanh. Cách tổ chức này giúp không gian sinh hoạt chính tiếp xúc trực tiếp với cảnh quan, đồng thời hỗ trợ làm mát luồng không khí trước khi đi vào nhà.

Các mảng mở được hạn chế ở hướng tây để giảm bức xạ, trong khi mở rộng về hướng nam đón gió tự nhiên.

Phòng khách, bếp và khu ăn uống liên thông trên cùng mặt sàn, kết nối với hiên rộng bằng hệ cửa kính lớn.

Khi mở cửa, không gian trong - ngoài gần như liền mạch, giúp tăng thông gió hiệu quả.

Khu bếp bố trí dọc theo một cạnh nhà, liên thông với bàn ăn và phòng khách để rút ngắn khoảng di chuyển.

Hệ tủ gỗ công nghiệp bề mặt vân thô kết hợp đá đen vân trắng, tạo tương phản với sàn gạch sáng màu.

Cửa sổ kính mờ ở bếp giúp lấy sáng tự nhiên cho khu nấu ăn.

Các chi tiết trang trí được tiết chế, tập trung vào ánh sáng tự nhiên và vật dụng nhỏ để tạo điểm nhấn cho từng khu vực sử dụng.

Phòng ngủ ưu tiên ánh sáng tự nhiên qua cửa sổ. Hệ rèm gỗ hỗ trợ điều tiết nắng và tăng riêng tư. Bàn học, kệ treo và hệ tủ thấp tích hợp theo nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Phần mái và các ô văng (mái hắt) vươn rộng quanh công trình, tạo bóng đổ cho mặt đứng và giảm nắng trực tiếp lên hệ kính. Nhờ đó, kiến trúc sư có thể dùng các mảng kính lớn để mở rộng tầm nhìn ra sân vườn, đồng thời hạn chế hấp thụ nhiệt.

Theo nhóm thiết kế, nhiệt độ trong nhà có thể thấp hơn ngoài trời khoảng 7-10 độ C khi không dùng điều hòa.

Sân vườn đóng vai trò như vùng đệm khí hậu của công trình. Mặt nước, cây xanh và khoảng hiên rộng giúp giảm bức xạ quanh nhà.

Lối vào nhà đi qua khoảng sân lát đá xám, hai bên trồng cây bụi thấp và cây tạo bóng mát. Cổng gỗ cao kết hợp tường bao màu xám giúp tăng riêng tư.

Bích Phương

Đơn vị thiết kế - thi công: ANNhouses

KTS chủ trì: Tuấn Đặng

Ảnh: Duy Bá