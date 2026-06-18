Trung tá Ánh Viên giàu có cỡ nào?

Không còn gắn với hình ảnh làn da rám nắng và trang phục bơi giản dị như trước, huyền thoại bơi lội Việt Nam Ánh Viên giờ đây xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính, tươi tắn và cuốn hút hơn. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực chia sẻ những video dạy bơi trên mạng xã hội với phong cách gần gũi, dễ thương, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến người xem.

Trong loạt video đang gây chú ý gần đây, điều khiến cư dân mạng bàn tán không chỉ nằm ở các kiến thức hữu ích về bơi lội mà còn ở diện mạo “đậm chất phú quý” của cựu vận động viên. Thay cho phong cách đơn giản trước kia, Ánh Viên xuất hiện tại hồ bơi với dây chuyền vàng bản lớn nổi bật, kết hợp cùng loạt vòng ximen vàng sáng bóng đeo kín cổ tay và nhiều nhẫn trên các ngón tay.

Hình ảnh này nhanh chóng khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách quen thuộc của các cô dâu miền Tây (quê hương của Ánh Viên) khi họ được gia đình trao tặng nhiều trang sức vàng, tạo nên diện mạo rực rỡ, “trĩu cổ trĩu tay” đặc trưng. Nhiều người cũng bình luận dí dỏm “Cứ nhìn tay cô giáo, không tập trung học bơi được luôn á”, “Để học bơi được phải có vàng”, “Vàng nhiều thế kia có sợ chìm không ạ”... Một số còn bình luận nhắc khéo Ánh Viên về giá vàng để bảo vệ tài sản của mình cho hợp lý.

Ánh Viên đã quyết định giải nghệ vào năm 2022, ngay sau giải vô địch quốc gia tổ chức tại Thừa Thiên Huế. Cựu kình ngư đã kết thúc chặng đường 12 năm thi đấu đẳng cấp thế giới với vô vàn giải thưởng và huy chương. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cô đã chuyển sang công tác huấn luyện viên, lấn sân mạng xã hội và trở thành một cái tên "hot" trên thế giới ảo.

Từ sau khi quyết định giải nghệ, không còn làm vận động viên thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân. Cô bắt đầu lấn sân và hoạt động nhiều hơn trên MXH, thường xuyên trò chuyện rất vui vẻ, gần gũi với người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhan sắc của Ánh Viên sau giải nghệ cũng là điều được dân tình bàn tán bởi ngày càng xinh đẹp, biết làm điệu và thu hút hơn. Chưa bao giờ công bố về khối tài sản, nhưng mọi người đều hiểu bằng những lao động miệt mài, chăm chỉ, Ánh Viên sở hữu nhiều điều mọi người khao khát.

Khi Ánh Viên đi vào lịch sử bơi lội Đông Nam Á, giành đến 8 huy chương vàng cá nhân và 8 lần phá kỷ lục SEA Games chỉ trong một kỳ đại hội vào năm 2015, cô đã được một vị đại gia tặng một căn hộ 70m2 ở Quận 9, TP.HCM. Khi đó, căn hộ đang trong quá trình thi công và năm 2017 cô chính thức được bàn giao. Cơ ngơi này nằm trên tầng 8, đối diện hồ bơi rộng 1.150 m2 có tên gọi Ánh Viên.

Từ phòng ngủ của mình, nữ vận động viên có thể ngắm nhìn xuống hồ bơi bên dưới.

Hồ bơi rộng 1.150 m2 có tên gọi Ánh Viên - chính là tên của nữ VĐV.

Hồ bơi có chiều dài hơn 70m.

Tổng diện tích khoảng 1.800m2.

Phòng khách với bộ bàn sopha đơn giản. "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Căn nhà đẹp hơn tôi tưởng tượng. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc được sở hữu một căn nhà cho riêng mình sớm như vậy. Căn hộ này là tài sản có giá trị về vật chất cũng như tinh thần rất lớn đối với bản thân tôi”, Ánh Viên bộc bạch tại thời điểm nhận nhà.

Món quà của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được Ánh Viên đặt trong phòng khách nhà mới.

Căn nhà có 2 phòng ngủ, đầy đủ trang thiết bị nội thất cao cấp như tủ bếp, máy giặt, máy lạnh, sofa, bộ giường ngủ, tủ quần áo...

Lúc nhận căn hộ, Ánh Viên từng tâm sự: "Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc sở hữu một căn nhà cho riêng mình sớm như vậy. Căn hộ này là tài sản có giá trị về vật chất cũng như tinh thần lớn đối với bản thân tôi". (Ảnh: Đông Huỳnh)

Nữ vận động viên cho biết, cô luôn mong muốn được về căn nhà ấm áp này mỗi lần đi xa về. (Ảnh: Đông Huỳnh)

Hiện cô vẫn ở trong căn hộ chung cư cao cấp và còn thành lập một câu lạc bộ bơi lội tọa lạc tại nơi đây. (Ảnh: Đông Huỳnh)

Trong khi đó, Ánh Viên cũng gửi tiền về để xây một ngôi nhà kiên cố cho ông bà, bố mẹ ở quê với kiến trúc quen thuộc, nằm tại ấp Ba Cao (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ).

Bố mẹ của kình ngư đứng trong phòng khách. Thứ đáng giá nhất trong căn phòng chính là hàng trăm tấm huy chương, bằng khen của Ánh Viên.

Phòng khách của gia đình trở thành nơi lưu giữ những kỷ niệm thi đấu đáng tự hào của nữ vận động viên bơi lội sinh năm 1996.

Căn nhà có khu nấu nướng tách biệt, có lắp camera để Ánh Viên có thể xem khi nhớ gia đình. Phía ngoài có căn chòi lá nơi ông nội Ánh Viên hay nghỉ ngơi chứa nhiều món đồ cũ giản dị.