Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026

Lợi ích vượt trội khi thiết kế phòng ngủ kết hợp phòng khách

Phòng ngủ kết hợp phòng khách là một giải pháp thiết kế hiện đại, thông minh, đặc biệt phù hợp với những không gian sống có diện tích nhỏ, hạn chế đặc biệt với các căn hộ nhỏ, căn hộ studio hoặc nhà ống.

Thiết kế nội thất theo hướng này giúp tạo cảm giác thông thoáng, liền mạch giữa các khu vực chức năng trong không gian sống.

Thiết kế nội thất phòng ngủ kết hợp phòng khách giúp tối ưu chi phí và không gian.

Không chỉ dừng lại ở đó, khi thiết kế nội thất gộp chung phòng ngủ và phòng khách, bạn có thể dễ dàng tiết kiệm chi phí cho các hạng mục như vách ngăn, nội thất riêng lẻ, và trang trí. Thay vào đó, chỉ cần đầu tư vào các món đồ nội thất chính, đa chức năng là đủ để đáp ứng cả hai nhu cầu.

Thiết kế phòng khách liền phòng ngủ mang lại vô vàn lợi ích.

Với các lợi ích tuyệt vời mà phòng ngủ liền phòng khách mang lại thì còn chần chờ gì mà không bắt tay thiết kế một không gian phòng đầy tiện nghi này. Để có thêm những ý tưởng độc đáo hơn thì cùng chiêm ngưỡng qua các mẫu thiết kế phòng khách liền phòng ngủ sau đây

Thiết kế phòng ngủ kết hợp phòng khách có vách ngăn tiện nghi

Một giải pháp vô cùng tối ưu cho những không gian nhỏ nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư và tính thẩm mỹ cho phòng khách liền phòng ngủ là sử dụng vách ngăn.

Với các vách ngăn kính giúp tạo sự thông thoáng và có sự liên kết giữa hai khu vực, hay vách ngăn gỗ công nghiệp như vách CNC với họa tiết tinh tế, vừa là điểm nhấn trang trí cho căn phòng vừa giúp chia tách không gian một cách hiệu quả.

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách có vách ngăn gỗ vô cùng đẹp mắt.

Phòng ngủ liền phòng khách được ngăn cách bằng vách ngăn mỏng vừa tạo sự riêng tư vừa tối ưu diện tích.

Bên cạnh đó, việc sử dụng rèm cửa cũng được xem giải pháp linh hoạt được nhiều gia chủ lựa chọn, bởi dễ dàng kéo ra hoặc thu vào khi cần thiết. Tuy nhiên, bạn cũng nên chọn rèm có chất liệu dày dặn để đảm bảo tính riêng tư hoặc rèm voan mỏng nếu muốn tạo sự nhẹ nhàng, bay bổng cho không gian căn phòng.

Mẫu phòng khách kết hợp phòng ngủ được chia ra bằng rèm cửa mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng.

Phòng ngủ liền phòng khách không có vách ngăn tối ưu từng centimet diện tích

Nếu bạn muốn không gian mở hoàn toàn để tối ưu diện tích, thiết kế phòng ngủ liền phòng khách không có vách ngăn là lựa chọn đáng để cân nhắc. Để phân chia chức năng giữa các khu vực mà không cần sử dụng vách ngăn, bạn có thể tận dụng nội thất như sofa, tủ kệ, hoặc bàn nhỏ được bố trí thông minh để làm ranh giới tự nhiên, vừa tiết kiệm diện tích vừa đảm bảo sự hài hòa.

Mẫu thiết kế phòng ngủ nối liền phòng khách không sử dụng vách ngăn kết hợp cùng tone màu trung tính mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng.

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách sử dụng giường thông minh giúp tối ưu diện tích.