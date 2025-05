Bị phạt về vi phạm trong hoạt động phòng chống rửa tiền, Eximbank đang kinh doanh ra sao?

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ ra loạt vi phạm tại Eximbank

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết quả thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Theo đó, bên cạnh việc cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, kinh doanh mua, bán vàng miếng theo giấy phép do NHNN cấp, thực hiện chế độ thông tin báo cáo số liệu mua, bán vàng miếng, báo cáo trạng thái vàng cơ bản theo quy định; thực hiện niêm yết giá mua bán vàng; cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thực hiện lập chứng từ, hóa đơn và kê khai thuế cơ bản theo quy định của pháp luật.

Eximbank còn những thiếu sót trong việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng như nhân viên Eximbank rút ngắn thao tác trong việc kiểm đếm và giao vàng, nhận vàng và rút ngắn thao tác kiểm đếm, thu - chi tiền VND với khách hàng, chênh lệch VND từ các giao dịch mua bán vàng trong cùng ngày khách hàng nộp/rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán VND của khách hàng tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện giao dịch mua, giao dịch bán với cùng số lượng vàng miếng trong cùng một thời điểm với thực tế khách hàng và nhân viên giao dịch của Eximbank không cần giao nhận vàng và tiền (chỉ ký chứng từ nhận vàng và tiền), chỉ thực hiện giao dịch tiền của phần chênh lệch giá vàng nhằm mục đích sinh lời.

Hoạt động này cũng làm tăng doanh số mua bán vàng miếng của Eximbank (3 khách hàng chiếm 15% doanh số mua bán vàng miếng của Eximbank trong thời kỳ 3 khách hàng trên thực hiện giao dịch mua, bán liên tục cùng số lượng trong cùng một thời điểm với Eximbank), không phản ánh đúng bản chất doanh số mua, bán vàng miếng của Eximbank.

Eximbank vi phạm về không báo cáo một số giao dịch mua, bán vàng có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Eximbank vi phạm về không lập hóa đơn theo quy định khi bán vàng miếng cho khách hàng đối với một số giao dịch, vi phạm về lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm theo quy định đối với một số hóa đơn.

Thanh tra NHNN chỉ ra nguyên nhân là do công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Eximbank trong thời kỳ thanh tra thực hiện chưa nghiêm túc quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vàng, còn để xảy ra các vi phạm, thiếu sót.

Một số cá nhân/bộ phận có liên quan tại các đơn vị/chi nhánh thuộc Eximbank qua từng thời kỳ chưa nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Eximbank về hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền với số tiền phạt là 400 triệu đồng.

Eximbank đang kinh doanh ra sao?

Trước khi thanh tra NHNN công bố kết quả thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong thời gian gần đây.

Trong năm 2024, tăng trưởng tín dụng Eximbank tăng gần 20%. Lợi nhuận trước thuế 4.188 tỷ đồng, tăng 54% so với năm trước, đây cũng là mức kỷ lục trong suốt 35 năm qua của nhà băng.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của ngân hàng tăng 19% đạt mức 239.768 tỷ đồng, huy động vốn đạt 178.312 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng đã tăng trưởng cao nhất trong nửa thập kỷ (so với 2019) khi vượt mốc 168.230 tỷ đồng, tăng 27.706 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 19,7% so với đầu năm.

Chất lượng nợ xấu được cải thiện, trong đó tỉ lệ nợ xấu giảm về mức 2,53%, giảm 12% so với năm trước. Nợ nhóm 2 cũng duy trì ổn định quanh mức 1%.

Trong 3 tháng đầu năm 2025, EIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 832 tỷ đồng, tăng trưởng 25,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nhập lãi thuần là nguồn thu chủ lực, đạt 1.354 tỷ đồng. Các mảng hoạt động ngoài lãi ghi nhận sự cải thiện đáng kể, đặc biệt là kinh doanh ngoại hối với lãi thuần đạt 201,7 tỷ đồng, tăng mạnh 141% so với cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ ngân hàng cũng mang về 146 tỷ đồng, tăng 32,2%, trong khi lãi thuần từ các hoạt động khác tăng lên 109 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vượt 1.800 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Tính đến hết quý 1, tổng tài sản của Eximbank đạt 251.133 tỷ đồng, tăng trưởng 4,74%. Cho vay khách hàng đạt 180.336 tỷ đồng, tăng 9,2%, trong khi dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 182.258 tỷ đồng, tăng 8,34%.

Tiền gửi khách hàng đạt 175.759 tỷ đồng, tăng 4,96%, tương đương mức tăng gần 8.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong năm 2025, Eximbank thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng mạnh. Tổng tài sản đạt 265.500 tỷ đồng, tăng 10,7%; huy động vốn 206.000 tỷ đồng, tăng 15,5% và dư nợ tín dụng 195.500 tỷ đồng, tăng 16,2%.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế được đặt ở mức 5.188 tỷ đồng, tăng gần 24% so với kết quả năm trước. Đáng chú ý, ngân hàng đặt kế hoạch kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 1,99%.