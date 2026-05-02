Con vật này xưa đào hang, nay nuôi lồng thành công,một người Thái Nguyên cứ bán là ra giá con đặc sản

Nuôi dúi ở Thái Nguyên: Từ vài con ban đầu đến đàn hàng trăm con

Năm 2022, sau thời gian tìm hiểu qua các kênh thông tin, ông Cường quyết định bắt tay vào nuôi dúi, một vật nuôi còn khá mới mẻ ở địa phương. Ban đầu, ông mua lại dúi hoang dã do người dân đi rừng bắt được, chỉ với 1 con cái làm “vốn liếng” khởi đầu.

“Lúc đó tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì, từ tập tính, thức ăn đến kỹ thuật nuôi đều phải tự mày mò. Sau này mới mua dần lên 6 cặp để gây đàn”, ông Cường chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Cường (thôn Nà Ngò, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên) bắt tay vào nuôi dúi từ năm 2022 với nhiều khó khăn ban đầu. Ảnh: Hà Thanh

Những ngày đầu, việc nuôi dúi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi, rút kinh nghiệm thực tế, ông dần nắm bắt được tập tính sinh trưởng của loài vật này. Khi dúi sinh sản thành công, đàn dúi con phát triển tốt, ông mạnh dạn mở rộng quy mô.

Đến nay, gia đình ông đã có hơn 200 con dúi. Không dừng lại ở việc nuôi thương phẩm, ông còn chủ động bán dúi giống cho các hộ có nhu cầu, tạo thêm nguồn thu đáng kể.

Sau quá trình phát triển, đến nay gia đình ông Cường đã có hơn 200 con dúi. Ảnh: Hà Thanh

Theo ông, dúi giống sau khi tách mẹ có giá khoảng 800.000 đồng/cặp, tăng dần theo trọng lượng. Dúi sinh sản (hậu bị) có thể bán từ 1 – 1,2 triệu đồng/con, trong khi dúi thương phẩm dao động 450.000 – 500.000 đồng/kg. “Có thời điểm không đủ hàng để bán vì nhu cầu thị trường khá cao”, ông cho biết.

Nuôi dúi ở Thái Nguyên: Ít bệnh, chi phí thấp, đầu ra ổn định

Một trong những ưu điểm lớn nhất của mô hình nuôi dúi là chi phí thấp, thức ăn dễ kiếm. Theo ông Cường, nguồn thức ăn chủ yếu cho dúi là các loại cây có sẵn trong tự nhiên như tre, mía, cỏ voi, cây chít… đặc biệt là bắp ngô tươi loại thức ăn giàu nước giúp dúi phát triển tốt.

“Chỉ cần tận dụng cây cối quanh nhà, không phải đầu tư thức ăn công nghiệp nên chi phí rất thấp”, ông nói.

Thức ăn của dúi tương đối dễ kiếm, chủ yếu là những thứ có sẵn trong tự nhiên như tre, chít, cỏ voi, mía...

Bên cạnh đó, dúi là loài vật ít dịch bệnh. Trong suốt quá trình nuôi, ông Cường cho biết chưa từng xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, chỉ xuất hiện ở một vài cá thể riêng lẻ và có thể xử lý kịp thời nếu phát hiện sớm.

Việc nhận biết bệnh cũng khá đơn giản, chủ yếu qua quan sát: mắt có gỉ, chảy nước mũi, ăn kém… là những dấu hiệu cảnh báo. Ngoài một số bệnh khó chữa như vàng da, phần lớn các bệnh còn lại đều có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm.

Dúi là loài vật nuôi dễ chăm sóc, ít bệnh tật và chi phí chăn nuôi thấp. Ảnh: Hà Thanh

Đặc biệt, dúi có vòng đời sinh sản ngắn. Sau khoảng 45 ngày mang thai, dúi mẹ đã sinh con; chỉ sau 20 ngày, dúi con đã bắt đầu tập ăn và khoảng 45 ngày có thể tách đàn. Trung bình mỗi năm, một con dúi mẹ có thể sinh sản 2 lứa, mỗi lứa từ 3–4 con.

Nhờ đó, đàn dúi tăng trưởng nhanh, giúp người nuôi sớm thu hồi vốn và có lãi.

Hướng đi mới cần nhân rộng

Từ hiệu quả thực tế, mô hình nuôi dúi của gia đình ông Cường đang trở thành điểm sáng tại địa phương. Năm 2025, với 62 con dúi mẹ, gia đình ông thu về lợi nhuận từ 50–60 triệu đồng. Khi quy mô tăng lên 80 con dúi mẹ, thu nhập dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm tiếp theo.

So với nhiều vật nuôi truyền thống như lợn, mô hình nuôi dúi được ông Cường đánh giá cho hiệu quả kinh tế cao hơn, trong khi rủi ro lại thấp hơn đáng kể.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và xã Thượng Minh đến thăm mô hình nuôi dúi của ông Cường. Ảnh: Hà Thanh

Bà Hoàng Thị Phượng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thượng Minh nhận định: Mô hình nuôi dúi của ông Hoàng Văn Cường là một trong những điển hình tiêu biểu về phát triển kinh tế hộ. Qua quá trình phát triển và nhân rộng, mô hình cho thấy nhiều ưu điểm như chi phí thấp, dễ nuôi, phù hợp với điều kiện kinh tế của hội viên nông dân.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhiều hội viên học tập, nhân rộng mô hình này, qua đó tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập và góp phần phát triển kinh tế địa phương”, bà Phượng nhấn mạnh.