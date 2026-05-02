Trúng xổ số miền Nam dịp lễ 30-4 và 1-5, nhiều người nhận tiền lẫn đổi vàng

Sáng 2-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài là Trà Vinh, Sóc Trăng và An Giang.

Nhiều khách hàng đổi vàng sau khi trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số An Giang. Ảnh: Tiệm vàng Kim Lan 2

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 30-4, giải độc đắc (dãy số 744577) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng bằng vàng lẫn tiền mặt cho 2 khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 3 vé và trúng giải an ủi 9 vé An Giang là tiệm vàng Kim Lan 2 ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 1-5, giải độc đắc (dãy số 841570) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng bằng tiền mặt cho khách hàng trúng giải độc đắc 5 vé Trà Vinh là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Đại lý vé số Hổ cũng là nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải độc (dãy số 381546) 7 vé Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 29-4.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng và vé số Trà Vinh cùng trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Tuầ trước, giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Tây Ninh; còn giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh An Giang.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 2-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.