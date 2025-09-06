Bắt tạm giam nhà đồng sáng lập Gojek

Nghi vấn mua sắm laptop bất thường

Ngày 4/9, cơ quan điều tra Indonesia đã bắt giữ Nadiem Makarim, cựu Bộ trưởng Giáo dục (2019-2024) và nhà đồng sáng lập công ty gọi xe Gojek, với cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc mua sắm laptop Chromebook của Google cho Bộ Giáo dục và học sinh. Makarim bị tạm giam 20 ngày để phục vụ điều tra, theo thông báo từ Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia.

Nhà đồng sáng lập ứng dụng gọi xe Gojek Nadiem Makarim. Ảnh: Reuters

Theo điều tra viên Nurcahyo Jungkung Madyo, Makarim bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn để làm giàu cá nhân hoặc công ty, vi phạm luật chống tham nhũng, gây thiệt hại 1,98 nghìn tỷ rupiah (121,85 triệu USD) cho nhà nước. Năm 2021, ông ban hành sắc lệnh với thông số mua sắm chỉ phù hợp với laptop Chromebook, sau khi gặp đại diện Google Indonesia sáu lần. Google Indonesia từ chối bình luận, nhấn mạnh họ chỉ cung cấp công nghệ qua đối tác, không trực tiếp giao dịch với chính phủ.

Trước khi bị dẫn giải đến nhà giam, Makarim khẳng định với truyền thông: "Tôi không làm gì sai. Sự thật sẽ được phơi bày." Luật sư của ông chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters.

GoTo phủ nhận liên quan

Tháng 7/2025, Văn phòng Tổng chưởng lý đã khám xét trụ sở GoTo Gojek Tokopedia – công ty công nghệ lớn nhất Indonesia do Gojek sáp nhập với Tokopedia năm 2021 – để tìm chứng cứ, nhưng không công bố chi tiết. Ade Mulya, đại diện GoTo, khẳng định hoạt động công ty không liên quan đến nhiệm vụ của Makarim tại Bộ Giáo dục, bao gồm việc mua sắm Chromebook.

Makarim rời Gojek sau khi trở thành Bộ trưởng năm 2019. Vụ bắt giữ gây chú ý lớn, đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong quản lý công tại Indonesia.