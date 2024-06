Nóng tuần qua: Tại sao người đại diện pháp luật 116 công ty bị bắt tạm giam?

Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam

Ngày 28/6, Chi cục Thuế quận 6 đã có văn bản cảnh báo gửi Cục Thuế TP HCM và các chi cục thuế trên địa bàn TP HCM.

Theo đó, quá trình rà soát, tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), phát hiện bà Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TP HCM.

Công an TP HCM đã khởi tố 13 người với 2 tội danh

116 công ty này đều đăng ký tại TP HCM và đăng ký với tên nước ngoài. Trong đó có 5 công ty được đăng ký tại quận 6, quận Tân Bình có 22 công ty, quận Tân Phú có 15 công ty, TP Thủ Đức có 11 công ty, quận 10 có 10 công ty, quận 5 có 5 công ty...

116 công ty đều do Nguyễn Thị Hương làm đại diện pháp luật, được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024.

Bà Nguyễn Thị Hương là người đã bị Công an TP HCM bắt tạm giam vào cuối tháng 4/2024 do liên quan đến đường dây rửa tiền. Liên quan vụ án này, Công an TP HCM đã khởi tố 13 người với 2 tội danh. Kết quả điều tra xác định Mai Trà My cùng nhiều người khác là mắt xích trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Mỗi miếng vàng SJC bán ra đều có 'mã số định danh', mua trôi nổi dễ sập bẫy

Trước tình hình mua vàng "chợ đen", đại diện lãnh đạo một ngân hàng thương mại nhà nước đang bán vàng miếng SJC, cho biết việc mua vàng sang tay, mua vàng trên các hội nhóm hoặc mua qua “cò” dễ có nguy cơ gặp phải vàng giả, vàng trôi nổi không rõ nguồn gốc.

Giải thích, vị này cho biết, mỗi miếng vàng bán ra thị trường hiện nay đều được quản lý bởi số seri, giống như một mã số định danh gắn với miếng vàng đó. Và các ngân hàng hiện bán vàng ra đều phải lưu trữ số "CCCD" và đều xuất hóa đơn điện tử. Trên hoá đơn đó sẽ có số seri của miếng vàng và được lưu trữ vĩnh viễn trên hệ thống.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. HCM đã ban hành công văn 1832 khuyến cáo người dân chỉ được thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được NHNN cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng (vàng trang sức mỹ nghệ) không được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng thực hiện việc mua bán vàng miếng với cá nhân, tổ chức là trái quy định tại Nghị định số 24/2012 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi tiết kiệm

Theo thống kê, từ đầu tháng 6 đến nay đã có 23 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động gồm: VietinBank, TPBank, VIB, GPBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, OceanBank, ABBank, Bac A Bank, MSB, MB, Eximbank, OCB, BVBank, NCB, VietBank, VietA Bank, VPBank, PGBank, Techcombank, ACB và SHB.

Trong đó, GPBank, VIB, MB, BaoViet Bank, OceanBank, NCB, TPBank, PGBank, LPBank, OCB, ABBank và VietA Bank đã hai lần tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 6. Ngân hàng Eximbank thậm chí đã 3 lần tăng lãi suất huy động từ đầu tháng, lần lượt với các kỳ hạn 1-12 tháng, 1-3 tháng và 6-9 tháng.

Những ngày cuối tháng 6/2024, nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh lãi tiết kiệm

Sau những lần điều chỉnh lãi tiết kiệm của các nhà băng từ đầu tháng 6 đến nay, biểu lãi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 1 tháng đang là 3,7%/năm. Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi tiết kiệm cao nhất là 4%/năm. Với kỳ hạn 6 tháng, biểu lãi cao nhất tới 5,6%/năm. Ở kỳ hạn 9 tháng, lãi tiết kiệm cao nhất là 5,8%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng lãi tiết kiệm đang được các nhà băng áp dụng từ 3,3 đến 6%/năm.

Ngân hàng Nhà nước chỉ cách xác thực khuôn mặt chuyển tiền với ca khó thực hiện

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có hướng dẫn hỗ trợ kịp thời khách hàng đăng ký, sử dụng thông tin xác thực sinh trắc học an toàn, bảo mật trong thanh toán.

Theo đó, NHNN nêu rõ cách thức triển khai xác thực khuôn mặt đối với khách hàng chưa có Căn cước, Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, mà chỉ có có Chứng minh nhân dân hoặc CCCD không gắn chíp còn thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật).

Đối với các khách hàng này, biện pháp xác thực được thực hiện bằng cách khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong Cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra, trong đó việc kiểm tra được thực hiện bằng phương thức gặp mặt trực tiếp.

Tại hướng dẫn này, NHNN cũng đề cập đến vấn đề nhiều khách hàng gặp phải trong quá trình hoàn thiện các bước xác thực khuôn mặt để chuyển tiền. Đó là việc khách hàng có CCCD gắn chíp nhưng sử dụng điện thoại không hỗ trợ NFC (Chuẩn kết nối không dây Near-Field Communication).

Với các khách hàng này, biện pháp xác thực được thực hiện theo hai cách.

Một là thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Hai là khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong Cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra.

