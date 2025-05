Bất ngờ 8X Hà Nội nắm giữ gần 1 tỷ USD, bỏ xa thiếu gia, ái nữ nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh

Cổ phiếu TCB lập đỉnh mới

Kết phiên giao dịch ngày 14/5, cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam tiếp tục lập đỉnh mới (sau điều chỉnh cổ tức) với mức giá 29.850đ/cổ phiếu. Với mức giá này, giá trị vốn hóa của TCB vượt mức 207,7 nghìn tỷ đồng.

Cùng đà tăng của cổ phiếu TCB, khối tài sản của thiếu gia và ái nữ nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh cũng tăng mạnh. Theo đó, với việc trực tiếp đang nắm giữ hơn 344,689 triệu cổ phiếu TCB, khối tài sản trên sàn chứng khoán của thiếu gia Hồ Anh Minh và ái nữ Hồ Thủy Anh ghi nhận vượt mức 10.306 tỷ đồng.

Một người con khác của tỷ phú Hồ Hùng Anh là Hồ Minh Anh cũng đang trực tiếp nắm giữ hơn 144 triệu cổ phiếu TCB, tương đương trị giá hơn 4.309 tỷ đồng. Với khối tài sản này, cả 3 người con của tỷ phú Hồ Hùng Anh đang đứng trong nhóm những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong đó, với việc đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 10.306 tỷ đồng từ cổ phiếu của TCB, ông Hồ Anh Minh và bà Hồ Thủy Anh đang là những thiếu gia, ái nữ nhà đại gia Việt sở hữu khối tài sản lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, khối tài sản của thiếu gia, ái nữ nhà Chủ tịch TCB vẫn kém xa so với 8X người Hà Nội đang là ông chủ của Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội và Công ty TNHH Saigon Glory.

Dự án One Central HCM từ góc nhìn đường Calmette. Ảnh: Newtecons

Bất ngờ khối tài sản khủng 8X người Hà Nội đang nắm giữ

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, mới đây, vốn điều lệ của Công ty TNHH Saigon Glory tăng thêm 16.000 tỷ đồng, từ mức 7.000 tỷ đồng lên mức 23.000 tỷ đồng.

Người được uỷ quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp này là Chủ tịch HĐQT Saigon Glory Trần Thanh Tú. Theo tìm hiểu, ông Trần Thanh Tú sinh năm 1986, có địa chỉ thường trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Saigon Glory thành lập từ tháng 6/2018, là chủ đầu tư siêu dự án One Central HCM. Dự án phức hợp rộng 8.600m2 tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM). Đây là một trong những vị trí đắc địa nhất Sài Gòn khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính.

Tiền thân của dự án One Central HCM là The Spirit of Saigon. Vốn đầu tư ban đầu của dự án được công bố khoảng 500 triệu USD. Siêu dự án này gồm hai tòa tháp, trong đó, 1 tòa tháp cao 56 tầng và 1 tòa tháp cao 47 tầng được nối với nhau bằng khối đế.

Ngoài vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH Saigon Glory, ông Trần Thanh Tú còn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 5/2019, trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với số vốn điều lệ ban đầu hơn 517 tỷ đồng.

Trong lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào cuối tháng 3/2025, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội tăng mạnh vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên 2.700 tỷ đồng, trong đó ông Trần Thanh Tú trực tiếp góp 2.698,8 tỷ đồng tương đương 99,96% vốn góp, cổ đông Trần Thị Minh Hiếu góp 1,2 tỷ đồng, tương đương 0,04% vốn góp.

Trước đó, vào tháng 10/2024, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội của ông Trần Thanh Tú đã nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 7.000 tỷ đông của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco Group) tại Công ty TNHH Saigon Glory.

Thời điểm đó, công ty này uỷ quyền cho 3 cá nhân là Trần Thanh Tú, Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Anh Đức sở hữu phần vốn tại Saigon Glory. Trong đó, ông Trần Thanh Tú làm Chủ tịch, ông Nguyễn Anh Đức làm Tổng giám đốc Saigon Glory.

Với việc là người đại diện được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp 23.000 tỷ đồng tại Công ty TNHH Saigon Glory và trực tiếp góp vốn 2.698,8 tỷ đồng Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội, 8X người Hà Nội Trần Thanh Tú đang nắm giữ khối tài sản lên tới hơn 25.698 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD).

Trong khi đó, theo Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), Công ty TNHH Bất Động Sản Phương Đông Hà Nội là chủ đầu tư dự án Masteri West Heights tại Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Masteri West Heights là dự án chung cư cao cấp được đầu tư bởi Masterise Homes, trực thuộc Tập đoàn Masterise.