Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn

Sáng 27-3, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 167,6 triệu đồng/lượng, bán ra 170,6 triệu đồng/lượng - giảm gần 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% tại Công ty SJC cũng được giao dịch ở mức 167,4 triệu đồng/lượng mua vào, 170,4 triệu đồng/lượng bán ra - giảm gần 1 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trơn tiếp tục ghi nhận sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Một số doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Mi Hồng niêm yết giá mua – bán lần lượt 167,6 triệu đồng/lượng và 170,6 triệu đồng/lượng, tương đương vàng miếng SJC.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức thấp hơn, với giá mua vào 160,9 triệu đồng/lượng và bán ra 163,8 triệu đồng/lượng. Các tiệm vàng nhỏ lẻ còn niêm yết thấp hơn đáng kể, quanh mức 156,5 – 158,5 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 3 ngày qua, giá vàng trong nước mất gần 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.430 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng nhưng vẫn thấp hơn khoảng 100 USD/ounce so với phiên trước.

Thị trường vàng thời gian qua biến động mạnh, mỗi ngày giá có thể tăng hoặc giảm hàng trăm USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu thô, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ liên tục thay đổi.

Hiện giá dầu thô ở mức 92,87 USD/thùng, giảm 1,68% so với phiên trước. Chỉ số đồng USD (DXY) khoảng 99,8 điểm, tiếp tục tăng.

Theo giới phân tích, dù giá dầu hạ nhiệt song đồng USD mạnh lên đang gây áp lực lên giá vàng. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chưa tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng USD duy trì ở mức cao sẽ khiến giá vàng khó bứt phá trong ngắn hạn.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 140,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước trên 29 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong thời gian gần đây, khi giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng giá trong nước điều chỉnh chậm hơn.