Vì sao giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, có loại hạ tới 5.600 đồng/lít?

Sau khi các loại thuế được giảm về 0 từ 24h ngày 26/3, giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu.

Cụ thể, xăng E5 RON92 tối đa 23.326 đồng/lít, giảm 4.749 đồng/lít và thấp hơn RON95-III 1.006 đồng/lít.

Xăng RON95-III còn 24.332 đồng/lít, giảm tới 5.625 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 2.459 đồng/lít xuống 35.440 đồng/lít; dầu hỏa giảm 971 đồng/lít còn 35.384 đồng/lít.

Riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.503 đồng/kg, lên 21.748 đồng/kg.

Đề cập mức giảm giá rất mạnh này, Bộ Công Thương cho biết ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, từ 24h00 ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Đáng chú ý, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại đã giảm từ 8-10% về còn 0%.

Nhiều loại thuế với mặt hàng xăng dầu được giảm về 0. Ảnh: Nam Khánh

Trước đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 72/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu nhằm chủ động nguồn cung, góp phần ổn định thị trường trong nước.

Cụ thể, từ ngày 9/3 đến hết ngày 30/4, giảm thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - chưa pha chế; 2710.12.22 - pha chế với ethanol; 2710.12.24 - chưa pha chế; 2710.12.25 - pha chế với ethanol và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine. Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng khiến thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động khó lường, việc hạ các loại thuế với mặt hàng xăng dầu về 0 không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung khi thị trường quốc tế thu hẹp, mà còn góp phần hạ nhiệt giá xăng dầu trong nước.

Ngoài ra, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh cũng góp phần hạ nhiệt mặt hàng này.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 26/3 và kỳ điều hành ngày 25/3 đồng loạt giảm. Trong đó, xăng RON92 giảm 7,59%, còn 131,050 USD/thùng; xăng RON95 có giá 135,600 USD/thùng, giảm 7,35%; dầu hỏa giảm 10,97%, về mức 182,190 USD/thùng; giá dầu diesel cũng giảm 6,54%, chỉ còn 204,620 USD/thùng; dầu mazut giá 637,830 USD/tấn, giảm 7,56%.

Thực tế cho thấy, với sự điều hành linh hoạt trong gần một tháng qua, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước trong khu vực và có chung đường biên giới.

Cụ thể, tính đến ngày 26/3, xăng RON95-III ở nước ta có giá 24.332 đồng/lít.

Trong khi đó, giá xăng tại Singapore là 71.357 đồng/lít; ở Lào xăng có giá 47.682 đồng/lít.

Tại Thái Lan và Campuchia, dù được Chính phủ trợ giá nhưng giá xăng vẫn lần lượt ở ngưỡng 28.166 đồng/lít và 35.789 đồng/lít; giá xăng tại Trung Quốc là 34.827 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).