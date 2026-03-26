Giá vàng hôm nay, 26-3: Biến động rất mạnh

Giá vàng hôm nay biến động khó lường

Cụ thể, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đêm qua có lúc vọt tăng tới 155 USD/ounce, chạm mức cao 4.602 USD/ounce. Tuy nhiên, sau đó kim loại quý này đột ngột đảo chiều giảm sâu. Đến 6 giờ sáng ngày 26-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.517 USD/ounce, nhưng vẫn cao hơn 55 USD so với cùng thời điểm ngày 25-3 (4.447 USD/ounce).

Sự biến động khó lường của giá vàng xuất phát từ nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô. Chỉ số đồng USD tiếp tục suy yếu, trong khi giá trị lãi suất trái phiếu Mỹ giảm do lãi suất trái phiếu tăng hỗ trợ tạm thời cho nhu cầu trú ẩn an toàn vàng. Tuy nhiên, thị trường đang làm nản lòng đám đông: giá vàng tăng khi tâm lý chấp nhận rủi ro cải thiện, nhưng bị bán tháo mạnh khi lo ngại rủi ro gia tăng. Nhiều nhà giao dịch hiện tập trung vào triển vọng lạm phát có thể hạ nhiệt nếu căng thẳng chiến tranh tại Trung Đông giảm bớt.

Về chính sách tiền tệ, một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng lãi suất có thể cần duy trì ổn định trong một thời gian để kiểm soát lạm phát vẫn đang cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%.

Trong bối cảnh đó, giá dầu thô giảm khoảng 3,5 USD/thùng, hiện giao dịch quanh mức 89,00 USD/thùng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,3%.

Giới phân tích nhận định thị trường vàng đang trong giai đoạn chịu ảnh hưởng đan xen giữa kỳ vọng hạ nhiệt lạm phát - bất ổn địa chính trị. Các diễn biến từ Fed, dữ liệu lạm phát sắp tới cũng như tình hình Trung Đông tác động mạnh đến xu hướng tiếp theo của giá vàng.