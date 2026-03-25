Bảo Tín Minh Châu thông tin "nóng" lý do công an bất ngờ xuất hiện tại loạt cơ sở kinh doanh, sáng mai mở cửa trở lại

Bảo Tín Minh Châu đóng cửa bởi lý do gì?

Như Báo Dân Việt đã đưa tin, thời điểm đầu giờ chiều ngày 25/3, hàng loạt cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu đồng loạt đóng cửa, ngừng giao dịch. Vụ việc này xảy ra sau nhiều thông tin xuất hiện lực lượng chức năng, công an xuất hiện tại các cơ sở vàng tại Bảo Tín Minh Châu tràn lan trên mạng xã hội.

Cơ sở vàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) đóng cửa và xuất hiện rất đông lực lượng chức năng, công an. Ảnh: Thái Nguyễn

Ngay sau sau, PV Dân Việt đã liên hệ với đơn vị truyền thông của Bảo Tín Minh Châu để tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, PV chưa nhận được phản hồi.

Đến tối nay, một nhân viên truyền thông của công ty cho biết, việc hàng loạt cơ sở kinh doanh đóng cửa để kiểm tra hành chính. Những thông tin chính thức sẽ được Bảo Tín Minh Châu cập nhật cụ thể trong thông cáo báo chí và sẽ gửi sau khi có.

Việc các cơ sở vàng của Bảo Tín Minh Châu đóng cửa khiến nhiều người dân, khách hàng hoan mang, lo lắng. Đặc biệt, nhiều khách hàng theo lịch trong giấy hẹn hôm nay đến nhận vàng đã mua từ trước đó đều phải ra về tay không.

Trước đó, trong chiều nay, một nhân viên cửa hàng cho biết, cửa hàng tạm đóng cửa để lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa. Đến sáng mai 26/3, cửa hàng sẽ mở cửa, giao dịch bình thường.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tại chợ đen giảm bất thường

Đáng chú ý, tại thị trường vàng chợ đen, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bán ra bất ngờ giảm mạnh so với thời điểm trước khi các cơ sở vàng đồng loạt đóng cửa.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu rao bán tại "chợ đen" giảm đột ngột. Ảnh: Chụp màn hình

Giá vàng nhẫn bán ra tại chợ đen rao bán chỉ còn từ 171 - 172,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn từ 3,3 - 4,5 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết tại cửa hàng. Trong khi, thời điểm buổi sáng và trưa, giá rao bán ở mức 174 - 175 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, khi hàng loạt cơ sở vàng tại Bảo Tín Minh Châu đóng cửa, các thương hiệu vàng khác như Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý,... bất ngờ đón lượng khách tăng vọt. Trong đó, các cơ sở vàng của Bảo Tín Mạnh Hải đón lượng khách tăng cao ngay từ buổi chiều sau vụ việc của Bảo Tín Minh Châu.

Cửa hàng vàng Phú Quý trở nên đông nghịt khách hàng vào chiều nay 25/3. Ảnh: Thái Nguyễn

Cơ sở vàng Bảo Tín Mạnh Hải (12B Trần Nhân Tông, Hà Nội) cũng đón đông đảo lượng khách hàng đến giao dịch. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 22 giờ ngày 25/3, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 172 - 175 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với trưa nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với trưa nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với trưa nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng,giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.