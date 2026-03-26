Chốt giá vàng hôm nay ngày 26/3 quay đầu giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 26/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 26/3 giảm giá vàng miếng xuống mức 171,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 26/3, giá vàng trong nước ngày 26/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 26/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 26/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 168,4 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 26/3, đảo chiều giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/3, giảm rất mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 26/3, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 168,5 –171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168 – 171 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 4,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 26/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 26/3 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 123 USD/ounce, xuống mức 4.437 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.578 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, xuống mốc hơn 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, giá vàng đang duy trì xu hướng biến động mạnh khi chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố vĩ mô.

Các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới hiện chịu ảnh hưởng lớn từ kỳ vọng lạm phát và tình hình địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Khi xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt xung đột, nhà đầu tư có xu hướng kỳ vọng áp lực lạm phát giảm, từ đó thúc đẩy lực mua quay trở lại với vàng.

Bà Suki Cooper - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Standard Chartered - cho rằng, áp lực giảm giá vàng gần đây chủ yếu đến từ nhu cầu thanh khoản.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.437 USD/ounce (tương đương khoảng 141,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 26/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 30,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 26/3, giá vàng ngày 27/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.