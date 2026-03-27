Người Hàn Quốc đổ xô mua túi rác giữa khủng hoảng xăng dầu

Từ giữa tháng 3, làn sóng mua tích trữ túi rác bắt đầu lan rộng tại Hàn Quốc, trong bối cảnh lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông có thể ảnh hưởng đến sản xuất nhựa. Theo các chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn, doanh số túi rác và túi đựng rác thực phẩm tăng mạnh chỉ trong vài ngày. Chuỗi CU ghi nhận lượng bán túi rác tăng hơn 216%, trong khi túi rác thực phẩm tăng hơn 153% so với tuần trước đó.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại GS25, với mức tăng lần lượt khoảng 234% và 182%.

Các hệ thống khác như 7-Eleven và Emart24 cũng báo cáo doanh số tăng gần gấp đôi.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ lo ngại thiếu hụt naphtha - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất nhựa - khi căng thẳng tại Trung Đông kéo dài và có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung dầu, đặc biệt nếu tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng. Một số nhà máy ở khu công nghiệp Yeosu thậm chí đã phải dừng hoạt động do thiếu nhiên liệu.

Ban đầu, nhu cầu vẫn ổn định, nhưng từ khoảng ngày 15/3, lượng mua bắt đầu tăng theo cấp số nhân. Nhiều cửa hàng cho biết các loại túi phổ biến dung tích 10 lít và 20 lít gần như đã hết sạch.

Tại một số nơi, kệ hàng trống trơn hoặc chỉ còn các loại túi dung tích lớn như 75 lít. Một số siêu thị đã phải áp dụng giới hạn số lượng mua mỗi khách để ngăn tình trạng gom hàng.

Trước diễn biến này, chính phủ Hàn Quốc trấn an rằng nguồn cung túi rác vẫn ổn định, với lượng dự trữ đủ dùng trong hơn ba tháng trên toàn quốc. Việc hạn chế mua được cho là biện pháp phòng ngừa nhằm tránh tâm lý hoảng loạn lan rộng, thay vì phản ánh tình trạng thiếu hàng thực tế.

Dù vậy, cơn sốt tích trữ vẫn cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường tiêu dùng trước các biến động địa chính trị, ngay cả với những mặt hàng thiết yếu tưởng chừng đơn giản như túi rác.