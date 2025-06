Bán hơn 100.000 hộp siro ăn ngon giả trước khi bị bắt, “Gia đình Hải Sen” thu bao nhiêu tiền?

Hôm qua, ngày 17/6/2025, thông tin TikToker Lê Văn Hải (SN 1995), thành viên góp vốn công ty sản xuất siro ăn ngon Hải Bé bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm đang khiến cộng đồng “dậy sóng”.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, qua các kênh mạng xã hội Tiktok shop, Facebook, Shopee "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen"... Công ty Hải Bé mà Hải là thành viên góp vốn đã bán hơn 800.000 sản phẩm ra thị trường. Riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" đã bán hơn 100.000 hộp.

Lê Văn Hải liên tục đăng các video quảng cáo sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé trên nền tảng TikTok và thu về số lượng đơn hàng "khủng". (Ảnh chụp màn hình)

Siro ăn ngon Hải Bé được “Gia Đình Hải Sen” quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, trong các video hay các buổi livestream bán sản phẩm này, Hải Sen liên tục đưa hình ảnh các con của mình sử dụng siro ăn ngon nhằm lấy niềm tin của người tiêu dùng.

"Đây là siro ăn ngon Hải Bé, bổ sung kẽm, vitamin C, B1, B5, B6, B2… giúp bé ăn ngon hơn, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn và tăng sức đề kháng. Nhà bố mẹ nào có con nhỏ biếng ăn, lười ăn hay là ăn không hấp thụ được thì tham khảo ngay sản phẩm này cho nhà em nhé”, Hải Sen quảng cáo.

Trên bao bì sản phẩm có ghi, Siro ăn ngon Hải Bé, với mỗi 5ml, cung cấp các dưỡng chất sau: L-Lysin HCl (150mg), calci glucoheptonat 150mg, kẽm gluconat (7.5mg, tương đương 1.07mg kẽm), Yến Sào 2,5mg; Thymomodulin (10mg), vitamin B1 (0.25mg), vitamin B6 (0.25mg), vitamin B2 (0.2mg), vitamin A (250IU, tương đương 0.075mg), vitamin C (10mg)…

Sản phẩm này đã bán tới 32,5 nghìn lượt trên nền tảng TikTok chỉ trong vài tháng (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, cơ quan chức năng giám định các chỉ tiêu chất lượng của mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" in trên bao bì, công an xác định các thành phần Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định hiện hành, thực phẩm này được xác định là hàng giả.

Với giá niêm yết là 160 nghìn đồng/hộp, cùng với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, siro ăn ngon Hải Bé có giá dao động từ 140-160 nghìn đồng/hộp, chỉ từ năm 2024 đến nay, “Gia đình Hải Sen” đã bán ra thị trường hơn 100.000 hộp, doanh thu từ 14-16 tỷ đồng.

Ngoài sản phẩm như Siro ăn ngon Hải Bé, “Gia đình Hải Sen” còn bán hàng trăm nghìn sản phẩm giả như: xịt khử mùi hôi nách Hải Sen, kem tẩy lông Hải Sen, tẩy da chết Hải Sen… với loạt đơn hàng “khủng”.

Chỉ trong thời gian ngắn, "Gia đình Hải Sen" đã gây dựng cơ ngơi hàng chục tỷ và sắm sửa hàng loạt xe sang.

Khám trụ sở Công ty TNHH Hải Bé ở xã Văn Phú, huyện Nho Quan, công an thu hàng trăm kiện hàng là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bất ngờ hơn, nhiều người còn phát hiện tại khu vực hồ Thường Xung, xã Văn Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình), cách nhà TikToker Lê Văn Hải khoảng 700m, hàng nghìn sản phẩm ghi tên Hải Sen như: Xịt khoáng Hải Sen, Sâm tố nữ Hải Sen… được chất thành đống và đốt cháy nham nhở. Đa phần các sản phẩm này có hạn sử dụng đến năm 2026 và 2027.

Hiện tại, các kênh của “Gia đình Hải Sen” trên Tiktok đã ẩn/xoá toàn bộ video cũng như các sản phẩm trên giỏ hàng. Toàn bộ các sàn thương mại điện tử cũng đồng loạt gỡ bỏ sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé trên các nền tảng.