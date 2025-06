Trước khi bị bắt, Tiktoker Hải Sen khoe loạt xe sang và đơn hàng “khủng” cỡ nào?

Là cái tên khá nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội, Lê Văn Hải hay còn gọi là Hải Sen (SN 1995, quê Ninh Bình) vừa bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố, tạm giam vì tội buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi bị bắt, năm 2021, Lê Văn Hải cùng vợ là Sen lập kênh Youtbe và Tiktok với tên gọi là “Gia đình Hải Sen”, đăng tải các video sáng tạo với nội dung về cuộc sống gia đình mang tính chất hài hước, gần gũi.

Nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội, Hải Sen đã sắm hàng loạt xe sang chỉ trong vòng vài năm. (Ảnh chụp màn hình).

Chỉ trong thời gian ngắn, Hải đã sở hữu kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” với 2,6 triệu người theo dõi, trang Facebook “Hải Sen Vlog” với hơn 2,3 triệu người theo dõi và tài khoản Youtube với 2,63 triệu người đăng kí, 1,8 nghìn video.

Theo thống kê từ SocialBlade, dựa trên phân tích lượt xem, doanh thu ước tính hàng tháng từ kênh Youtube Gia đình Hải Sen dao động từ 13.000-213.000 USD, tương đương khoảng 330 triệu đồng đến hơn 5 tỷ đồng.

Khi có lượng tương tác cao, Hải đã xây dựng thương hiệu và bán các sản phẩm như Siro ăn ngon Hải Bé, xịt khử mùi hôi nách Hải Sen, kem tẩy lông Hải Sen, tẩy da chết Hải Sen… với loạt đơn hàng “khủng”.

Chỉ riêng sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé, từ năm 2024 đến nay đã có hơn 100.000 sản phẩm được bán ra thị trường với doanh thu ước đạt hàng chục tỷ đồng.

“Gia đình Hải Sen” cũng liên tục đăng tải các video khoe đơn hàng ngập nhà và cuộc sống gia đình với căn nhà rộng rãi, khang trang tại Ninh Bình.

Không chỉ vậy, năm 2022, Hải đăng tải hình ảnh chiếc Mazda 3 sedan màu trắng, giá dao động từ 599-759 triệu đồng. Chỉ sau một năm, anh tiếp tục gây chú ý khi khoe chiếc ô tô Mercedes-Benz GLC 300 sang trọng với mức giá khoảng 2,5 - 3,1 tỷ đồng.

Đầu năm 2024, “Gia đình Hải Sen” tiếp tục đăng tải video nhận xe Lexus RX 350 có giá trị lên tới hơn 4 tỷ đồng.

Hình ảnh chiếc xe sang mà Hải Sen đã mua năm 2023 được đăng tải. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, ngày 17/6/2025, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (thành viên góp vốn của công ty) về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo điều 193, Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, qua các kênh mạng xã hội Tiktok shop, Facebook, Shopee "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen"... Công ty Hải Bé mà Hải là thành viên sáng lập đã bán hơn 800.000 sản phẩm ra thị trường. Riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" đã bán hơn 100.000 hộp.

Ảnh tại lễ bàn giao xe Lexus của Hải Sen vào năm 2024. (Ảnh chụp màn hình).

Khám trụ sở Công ty TNHH Hải Bé ở xã Văn Phú, huyện Nho Quan, công an thu hàng trăm kiện hàng là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Giám định các chỉ tiêu chất lượng của mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" in trên bao bì, công an xác định cá thành phần Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định hiện hành, thực phẩm này được xác định là hàng giả.

Trước đó 1 ngày, các kênh của “Gia đình Hải Sen” trên Tiktok đã ẩn/xoá toàn bộ video cũng như các sản phẩm trên giỏ hàng.