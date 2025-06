Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin trên Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Ninh Bình ngày 14/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé (có địa chỉ ở thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình) và Lê Văn Hải (chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok “Gia đình Hải Sen”), đồng sáng lập Công ty.

Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng 'Siro ăn ngon Hải Bé'

Cũng theo trang thông tin này, kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé – sản phẩm do Công ty TNHH Hải Bé công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm xác định: các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố.

Do đó, 2 cá nhân trên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố theo quy định tại khoản 1, Điều 193, Bộ luật hình sự năm 2015.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm số 1121/2024/ĐKSP ngày 30/1/2024 và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1121/2024/XNQC-ATTP ngày 7/6/2024 cho Công ty TNHH Hải Bé (địa chỉ ở thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé của Công ty TNHH Hải Bé trong khi các cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm...

Cụ thể, sản phẩm này được quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh và được đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh; quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định; quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thiếu một trong các nội dung như: khuyến cáo về nguy cơ, cảnh báo đối tượng không được sử dụng theo một trong các tài liệu quy định đối với thực phẩm chức năng.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng do Công ty TNHH Nghiên cứu và phát triển Cao Việt Hoàng (địa chỉ trụ sở tại Nhà 6NV3 khu đô thị Lideco, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về sản phẩm này để quyết định mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.