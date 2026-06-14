Ba Lan và Trung Quốc gom 22 tấn vàng

Theo công bố của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). Các ngân hàng trung ương đã nối lại hoạt động mua vàng ròng trong tháng 4. Đây là sự phục hồi sau đợt bán ròng đáng kể được ghi nhận trong tháng 3.

Ba Lan tiếp tục là quốc gia mua vàng nhiều nhất trong tháng 4 với 14 tấn, trong khi Trung Quốc đẩy mạnh tốc độ mua vào. Lượng mua ròng 8 tấn là mức cao nhất kể từ tháng 12/2024 và kéo dài chuỗi mua vàng liên tiếp lên 18 tháng. Cộng hòa Séc cũng duy trì xu hướng mua ổn định khi bổ sung thêm 3 tấn vàng trong tháng 4, đánh dấu tháng thứ 38 liên tiếp mua ròng.

Ba Lan và Trung Quốc tăng tốc gom vàng.

Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục là nước bán vàng trong tháng 4 với khối lượng 6 tấn, nâng tổng lượng bán ra từ đầu năm lên 22 tấn.

Theo bà Marissa Salim, Trưởng nhóm nghiên cứu cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WGC, các ngân hàng trung ương tại Đông Âu và châu Á tiếp tục dẫn đầu về phía mua với khối lượng giao dịch ổn định hàng tháng.

Trong 36 tháng qua, hai khu vực này đã mua trung bình lần lượt 12 tấn và 11 tấn vàng mỗi tháng. Trong cùng giai đoạn, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu ghi nhận mức mua ròng trung bình 29 tấn mỗi tháng.

Bà Marissa Salim cũng lưu ý rằng, việc Ngân hàng Quốc gia Ba Lan mua thêm 14 tấn vàng đã nâng tổng lượng vàng mua từ đầu năm lên 45 tấn, đưa dự trữ vàng của nước này lên 595 tấn, tương đương khoảng 30% tổng dự trữ.

Đối với Trung Quốc, lượng mua thêm 8 tấn vàng đồng nghĩa với việc dự trữ vàng chính thức của nước này hiện chiếm khoảng 9% tổng dự trữ, tương đương 2.322 tấn.

Trong khi đó, Ngân hàng Quốc gia Séc tiếp tục mua ròng một cách khiêm tốn nhưng đều đặn trong tháng 4 với 3 tấn vàng, nâng tổng dự trữ vàng của nước này lên 79 tấn, tương đương khoảng 6% tổng dự trữ.

Ở chiều ngược lại, ngoài Nga, Ngân hàng Trung ương Uzbekistan đã bán ra 1 tấn vàng trong tháng 4. Mặc dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, Uzbekistan vẫn là bên mua ròng với tổng khối lượng 24 tấn, chỉ đứng sau Ba Lan. Dự trữ vàng của Uzbekistan hiện chiếm khoảng 88% tổng dự trữ quốc gia, tương đương 414 tấn.

Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đơn vị bán vàng nhiều nhất trong tháng 3, báo cáo, lượng dự trữ vàng gần như không thay đổi trong tháng 4. Dữ liệu hàng tuần cho thấy các hợp đồng hoán đổi vàng/USD ngắn hạn đã đáo hạn trong tháng, chỉ còn lại các hợp đồng hoán đổi vàng/USD dài hạn từ 1 đến 3 tháng chưa được thanh toán.

Về xu hướng sắp tới, bà Salim cho biết, Khảo sát Dự trữ Vàng của Ngân hàng Trung ương năm 2026, ấn phẩm thường niên lần thứ chín của Hội đồng Vàng Thế giới, sẽ được công bố trong tháng này.

Theo khảo sát hồi 2025 của WGC, có tới 95% số người được hỏi cho rằng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới (tức trong 2026), cao hơn đáng kể so với mức 81% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm trước đó.