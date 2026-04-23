Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 166,700 Bán 169,200

BTMH Mua 166,200 Bán 168,900

Tỷ giá

USD Mua 26,100 Bán 26,360

EUR Mua 30,037 Bán 31,621

Ba giải độc đắc xổ số miền Nam lộ diện nơi trúng vào chiều 23-4

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 23-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Chiều 23-4, các đại lý vé số đã tìm ra khách hàng ở Tây Ninh, Đồng Tháp và Cần Thơ trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 22-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Trần Anh

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 22-4, giải độc đắc (dãy số 953280) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 23-4, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Sóc Trăng đã đến một đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 3,6 tỉ đồng (đã trừ thuế).

Giải an ủi của vé số Sóc Trăng cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Út Nghi và đại lý vé số Minh Triết ở tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 657749) của vé số Cần Thơ được xác định "ở lại" TP Cần Thơ.

Giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Lâm Chứ

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Cần Thơ là đại lý vé số Lâm Chứ và đại lý vé số Trung Nghĩa ở TP Cần Thơ.

Giải an ủi của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là tiệm vàng Phong Lan 2 ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Hổ

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 21-4, giải độc đắc (dãy số 196775) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Tuy nhiên, nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Xổ số miền Nam ngày 23-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Xổ số miền Nam ngày 23-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm

-23/04/2026 15:20 PM (GMT+7)

-23/04/2026 15:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN