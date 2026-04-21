Chiều 21-4, lộ diện tiệm vàng đổi thưởng giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 21-4, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi và giải độc đắc của vé số một đài mở thưởng trước đó.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 20-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: Tiệm vàng Kim Chạch

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 20-4, giải độc đắc (dãy số 789922) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi 17 vé và trúng giải độc đắc 4 vé Đồng Tháp là tiệm vàng Kim Chạch ở xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang. Hiện, 12 vé Đồng Tháp trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Theo giới kinh doanh vé số, thời gian gần đây, do thị trường vàng liên tục biến động nên rất nhiều người trúng giải độc đắc đã liên hệ với các tiệm vàng để đổi thưởng bằng vàng.

Sau khi đổi thưởng cho khách hàng, các tiệm vàng tiếp tục liên hệ với các đại lý vé số cấp 1 và cấp 2 để đổi thưởng lại.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 21-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.