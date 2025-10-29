Apple bứt phá, gia nhập câu lạc bộ 4.000 tỷ USD cùng Microsoft

Lần đầu tiên trong lịch sử, giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã vượt ngưỡng 4.000 tỷ USD, sau khi cổ phiếu hãng tăng mạnh trong phiên giao dịch thứ Ba. Cùng lúc đó, Microsoft cũng chạm lại mốc 4.000 tỷ USD, dù cả hai vẫn đứng sau “ông vua chip AI” Nvidia, hiện có vốn hóa hơn 4.600 tỷ USD.

Đà tăng ấn tượng của Apple được cho là nhờ iPhone 17, dòng sản phẩm ra mắt hồi tháng 9, đang bán tốt hơn dự kiến và vượt doanh số các thế hệ trước. Chỉ trong 3 tháng gần đây, cổ phiếu Apple đã tăng tới 25%, phản ánh niềm tin của giới đầu tư rằng hãng đang lấy lại phong độ sau thời kỳ tăng trưởng chậm.

Song song với Apple, Microsoft cũng chứng kiến cổ phiếu tăng khoảng 3% sau khi hoàn tất thương vụ nắm 27% cổ phần trong mảng kinh doanh vì lợi nhuận của OpenAI, đơn vị đứng sau ChatGPT. Đây là bước đi tiếp nối mối quan hệ hợp tác chiến lược mà hai bên duy trì từ năm 2019, khẳng định vị thế tiên phong của Microsoft trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Trong 3 tháng gần đây, cổ phiếu Microsoft tăng 6% - mức vừa phải nhưng ổn định, phản ánh niềm tin rằng hãng sẽ hưởng lợi lâu dài từ làn sóng AI, nhất là khi các sản phẩm của OpenAI đang ngày càng được tích hợp sâu vào hệ sinh thái phần mềm của hãng.

CEO Apple Tim Cook

Các chuyên gia Phố Wall nói gì về đà tăng của Apple?

Theo Samik Chatterjee, chuyên gia phân tích của JPMorgan, “Apple đang bước vào mùa công bố lợi nhuận quý IV với tâm lý tích cực nhất trong cả năm qua.” Ông giữ khuyến nghị mua cổ phiếu và nâng giá mục tiêu của Apple lên 290 USD/cổ phiếu.

Một yếu tố khác giúp củng cố niềm tin của giới đầu tư là việc Apple đã né được những tác động tiêu cực nhất từ chính sách thuế quan của chính quyền Trump. Thay vì phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, hãng đã chuyển phần lớn hoạt động sản xuất cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời cam kết tăng đầu tư nội địa để củng cố quan hệ với chính phủ Mỹ.

Chatterjee nhận định: “Việc Apple đẩy nhanh đầu tư trong nước và dịch chuyển chuỗi sản xuất ra khỏi Trung Quốc đang giúp hãng củng cố vị thế giữa bối cảnh rủi ro thuế quan toàn cầu ngày càng phức tạp.”

Tương lai của Apple sẽ ra sao?

Apple dự kiến công bố báo cáo tài chính quý IV năm tài khóa vào thứ Năm tuần này, và nhiều nhà đầu tư kỳ vọng hãng sẽ tiếp tục báo lãi cao nhờ doanh số iPhone cùng mảng dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Nếu kết quả vượt kỳ vọng, cột mốc 4.000 tỷ USD có thể chỉ là bước khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới.