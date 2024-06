Microsoft bị Apple vượt mặt

Chốt phiên giao dịch cuối tuần ngày 14/6, cổ phiếu nhà sản xuất iPhone tăng gần 8%, mức tốt nhất kể từ đầu tháng 5. Mức tăng mạnh giúp Apple lãi thêm khoảng 230 tỷ USD, đưa tập đoàn công nghệ trở lại vị trí dẫn đầu, vượt Microsoft trở thành công ty giá trị nhất thế giới (tính theo vốn hóa thị trường).

Ở phiên giao dịch đầu tuần, Apple vốn chỉ đứng thứ ba, xếp sau Nvidia Corp và tập đoàn Microsoft. Sự vươn lên của nhà sản xuất iPhone phá vỡ ngôi vương suốt 5 tháng qua của Microsoft.

Theo Bloomberg, phố Wall đặt cược tính năng AI mới của iPhone (bao gồm thỏa thuận của Apple với Open AI tích hợp ChatGPT) sẽ thúc đẩy quá trình nâng cấp điện thoại của người tiêu dùng đang dùng thiết bị cũ.

Giới đầu tư tin tưởng Apple trở lại cuộc chơi công nghệ, bắt kịp xu hướng và sẽ tăng trưởng trở lại. "Apple hưởng lợi lớn từ AI do người tiêu dùng phải nâng cấp điện thoại để sử dụng công nghệ mới. Giá cổ phiếu đang nói lên điều đó", Jim Awad - CEO cấp cao của Clearstead Advisors - nhận định.

Việc Apple giành lại vị trí công ty giá trị nhất thế giới xoa dịu lo ngại đè nặng lên cổ phiếu của hãng trong năm nay. Phố Wall lo lắng tập đoàn công nghệ thiếu chiến lược với AI, tốc độ tăng trưởng kém so với công ty có vốn hóa lớn khác. Trong quý tài chính thứ hai, doanh thu của Apple giảm 4,3%. Đây là lần giảm thứ năm trong 6 quý liên tiếp.

Phố Wall đặt kỳ vọng lớn vào Apple.

Bloomberg nhận định iPhone vẫn là mảng kinh doanh lớn nhất của Apple, chiếm hơn 1/2 doanh thu tài chính của hãng trong năm qua. Tuy nhiên, doanh thu iPhone năm 2023 giảm 2%, phản ánh tình trạng hàng triệu người không có nhu cầu nâng cấp điện thoại đời mới vì không có quá nhiều khác biệt.

Theo số liệu từ Bloomberg Intelligence, khoảng 40% trong số hơn 800 triệu thiết bị điện thoại thông minh của Apple là iPhone 12 trở lên, với 27% người dùng khác sử dụng iPhone 13. Chưa đến 10% người dùng hiện tại có điện thoại có thể nâng cấp lên phần mềm AI.

Robert Pavlik - giám đốc danh mục đầu tư cấp cao của Dakota Wealth Management - nhận định những người hào hứng với AI sẽ thúc đẩy chu kỳ bán hàng iPhone.

Trong khi đó, Ben Reitzes - chuyên gia của Melius Research - nhận định sức hấp dẫn của AI khiến người tiêu dùng cảm thấy iPhone của mình đang lỗi thời. "Sức hấp dẫn của AI có thể giúp doanh thu iPhone tăng trưởng khoảng 20% trong vòng hai năm tới", Ben Reitzes nói.

Hiện, triển vọng tương lai của iPhone vực dậy các nhà cung cấp thiết bị, linh kiện cho Apple. Giá trị của Skyworks Solutions Inc. tăng 15% trong tuần, mức tăng lớn nhất trong 4 năm qua. Trong khi đó, giá trị công ty Cirrus Logic Inc. đạt kỷ lục ngày 14/6, Qorvo Inc. đang có tuần hoạt động tốt nhất kể từ năm 2020.

