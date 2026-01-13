Ấn Độ - Nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, còn độ giàu có đứng thứ mấy thế giới?

Ấn Độ ở đâu? Ấn Độ giàu thứ mấy thế giới?

Ấn Độ nằm ở khu vực Nam Á, chiếm phần lớn bán đảo Ấn Độ, có đường biên giới trên bộ giáp Pakistan, Trung Quốc, Nepal, Bhutan, Bangladesh và Myanmar, còn phía Tây, Đông, Nam giáp Ấn Độ Dương.

Đây là quốc gia lớn thứ 7 thế giới về diện tích và đông dân nhất thế giới, nổi tiếng là cái nôi của nền văn minh cổ đại và nhiều tôn giáo lớn như Ấn Độ giáo, Phật giáo. Vậy Ấn Độ giàu thứ mấy thế giới?

Ấn Độ là quốc gia lớn thứ 7 thế giới về diện tích và đông dân nhất thế giới. Ảnh minh hoạ bởi AI

Về nền kinh tế: Trong báo cáo kinh tế cuối năm công bố ngày 29/12/2025, Chính phủ Ấn Độ cho biết quy mô GDP năm 2025 ước đạt 4.180 tỷ USD, đưa quốc gia này vào nhóm những nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với nền tảng được đánh giá đủ vững để duy trì đà phát triển trong những năm tới.

Báo cáo nhấn mạnh Ấn Độ đã vượt Nhật Bản, vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ tư toàn cầu. Theo dự báo của Chính phủ, nếu duy trì tốc độ hiện nay, Ấn Độ có thể vượt Đức để chiếm vị trí thứ ba trong vòng khoảng 2,5 năm, với quy mô GDP dự kiến đạt 7.300 tỷ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, các số liệu trên mới ở mức ước tính và sẽ được công bố chính thức trong năm tới. Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2026, khi GDP của hai nền kinh tế lần lượt đạt khoảng 4.510 tỷ USD và 4.460 tỷ USD.

Về dân số, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới từ năm 2023. Với dân số ước tính hơn 1.45 tỷ người, Ấn Độ chiếm tỷ lệ lớn dân số toàn cầu, trong khi Trung Quốc đang có xu hướng giảm dân số.

Theo Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của nước này trong năm ngoái chỉ đạt 2.694 USD, thấp hơn đáng kể so với các nền kinh tế phát triển, khi con số tương ứng của Nhật Bản và Đức lần lượt cao gấp khoảng 12 lần và 20 lần.

Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, hơn 25% dân số hiện nằm trong độ tuổi 10–26. Lợi thế dân số trẻ này đi kèm với thách thức lớn, khi nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra đủ việc làm có thu nhập cao cho hàng triệu lao động trẻ mỗi năm.

Trước đó, theo phân tích dữ liệu của Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ (CMIE), bên cạnh lợi thế về quy mô lực lượng lao động, cơ cấu dân số trẻ lớn về lý thuyết có thể trở thành nguồn đầu tư quan trọng trong tương lai, nếu nhóm này có thu nhập ổn định và khả năng tích lũy.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa lợi thế đó, nền kinh tế cần tạo ra đủ việc làm có mức lương cao, phù hợp với yêu cầu của một nền kinh tế hiện đại. Thực tế cho thấy thị trường lao động Ấn Độ vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Theo số liệu chính thức, tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã tăng lên mức cao nhất trong 45 năm, đạt 6,1% giai đoạn 2017–2018, so với 2,7% giai đoạn 2011–2012. Dữ liệu việc làm hằng năm của chính phủ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1% trong năm 2021–2022, song nhiều nguồn đánh giá con số thực tế cao hơn. Riêng theo CMIE, tỷ lệ thất nghiệp của Ấn Độ trong tháng 3/2024 ở mức 7,8%, thậm chí lên tới 8,5% tại các khu vực đô thị.

Nền kinh tế lớn nhưng người dân vẫn đối diện với đói nghèo

Ấn Độ có nền kinh tế lớn thứ tư thế giới nhưng vẫn đối mặt với tình trạng nghèo đói đáng kể do quy mô dân số khổng lồ, dẫn đến GDP bình quân đầu người thấp.

Khoảng cách giàu nghèo ở Ấn Độ vẫn rất lớn, với sự phồn thịnh của tầng lớp siêu giàu và tỷ phú, trong khi hàng trăm triệu người vẫn sống trong cảnh nghèo đói cùng cực (khoảng 129 triệu người năm 2024) hoặc thiếu an ninh lương thực, dù Chính phủ có những nỗ lực giảm nghèo.

Các báo cáo cho thấy top 10% người giàu sở hữu phần lớn tài sản quốc gia (khoảng 77% năm 2022), trong khi người nghèo chỉ sở hữu một phần nhỏ, và sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ không đồng đều, gây ra chênh lệch lớn về thu nhập.

Khoảng cách giàu nghèo ở Ấn Độ rất lớn. Ảnh minh hoạ bởi AI

Theo báo cáo “Nghèo đói, Thịnh vượng và Hành tinh: Con đường thoát khỏi Đa khủng hoảng” do Ngân hàng Thế giới công bố ngày 15/10/2024, khoảng 129 triệu người Ấn Độ vẫn đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực trong năm 2024, với mức thu nhập dưới 2,15 USD (tương đương khoảng 181 rupee) mỗi ngày. Con số này đã giảm mạnh so với mức 431 triệu người ghi nhận vào năm 1990.

Với ngưỡng nghèo cao hơn, ở mức 6,85 USD (khoảng 576 rupee) mỗi ngày – tiêu chuẩn áp dụng cho các quốc gia có thu nhập trung bình – số người Ấn Độ sống dưới mức nghèo trong năm 2024 vẫn cao hơn so với năm 1990, chủ yếu do tác động của tăng trưởng dân số.

Trước đó, Ngân hàng Thế giới cho biết khoảng 38 triệu người Ấn Độ đã thoát khỏi tình trạng nghèo đói cùng cực trong năm 2021, qua đó kéo số người sống dưới ngưỡng này tại quốc gia Nam Á xuống còn hơn 167 triệu, sau khi tăng trở lại trong hai năm trước đó.