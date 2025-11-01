Elon Musk và “hiệu ứng chính trị” khiến Tesla tụt doanh số hơn một triệu xe điện tại Mỹ

Chính trị khiến doanh số Tesla sụt giảm mạnh

Theo báo cáo của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER), nếu không có “hiệu ứng đảng phái của Musk”, doanh số Tesla tại Mỹ từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2025 có thể cao hơn 67% đến 83% – tương đương từ 1 đến 1,26 triệu chiếc xe điện.

Nghiên cứu cho rằng sự suy giảm này bắt nguồn từ việc Elon Musk ngày càng thể hiện lập trường chính trị bảo thủ, bao gồm việc ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đóng góp khoảng 300 triệu USD cho các ứng viên Đảng Cộng hòa.

Kể từ khi tiếp quản Twitter năm 2022, Musk cũng thường xuyên đưa ra những bình luận gây tranh cãi trên mạng xã hội, khiến hình ảnh của ông – và của Tesla – trở nên gắn liền với một phe chính trị cụ thể, làm mất đi nhóm khách hàng truyền thống có xu hướng cấp tiến và quan tâm đến môi trường.

Nghiên cứu cho thấy, trong khi khách hàng thiên về Đảng Dân chủ rời bỏ Tesla, doanh số của các hãng xe điện và xe lai (hybrid) đối thủ lại tăng mạnh, từ 17% đến 22%.

Điều này phản ánh một sự dịch chuyển rõ rệt trong thị hiếu người tiêu dùng: những người từng ưa chuộng Tesla vì lý tưởng “xanh” nay chọn các thương hiệu khác ít mang màu sắc chính trị hơn.

Giới phân tích cho rằng, những cái tên như Rivian, Hyundai và Toyota đang là bên được hưởng lợi trực tiếp, khi họ thu hút được nhóm khách hàng vốn trung thành với dòng xe điện thân thiện môi trường nhưng không muốn “mua kèm” lập trường chính trị của Elon Musk.

Tesla phản ứng thế nào trước làn sóng tẩy chay ngầm này?

Tesla không đưa ra bình luận về báo cáo của Đại học Yale. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tesla Robyn Denholm nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng “cái nhìn của công chúng về việc Musk tham gia chính phủ Mỹ đang dần mờ nhạt” – ám chỉ rằng công ty muốn tách biệt hình ảnh CEO khỏi chính trị.

Báo cáo cũng ghi nhận rằng, tình cảm của người tiêu dùng với Tesla đã cải thiện đôi chút kể từ khi Musk chuyển hướng công ty sang các lĩnh vực như robot tự hành, xe robotaxi và công nghệ người máy – thay vì tập trung vào truyền thông xã hội hay chính trị.

Dẫu vậy, tại California – thị trường xe điện lớn nhất nước Mỹ, lượng xe Tesla đăng ký mới vẫn giảm 9,4% trong quý III, kéo thị phần của hãng xuống còn 46,2%. Các chuyên gia cho rằng, nếu không có “hiệu ứng Musk”, bang này đã đạt mục tiêu xe không khí thải sớm hơn kế hoạch năm 2026.