Công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới vừa đưa ra tầm nhìn cho tương lai

Theo CEO Jensen Huang, mục tiêu của Nvidia là đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo trở thành hạ tầng nền tảng cho đời sống hiện đại - không chỉ trong trung tâm dữ liệu, mà cả trong điện thoại, robot và phương tiện giao thông.

Tại sự kiện GTC AI, ông Huang công bố hàng loạt hợp tác mới: xây dựng tháp sóng 6G “AI gốc”, nhà máy robot, ô tô tự lái và trung tâm siêu máy tính lượng tử.

Huang khẳng định, trí tuệ nhân tạo không còn là giấc mơ hay bong bóng, mà là “một ngành đã sinh lời”. Theo ông, việc người dùng sẵn sàng trả tiền cho các công cụ AI là minh chứng cho giá trị thật của công nghệ này. Cổ phiếu Nvidia (NVDA) ngay sau đó tăng gần 5% trong ngày giao dịch thứ Ba.

CEO Jensen Huang

Nvidia đang mở rộng ảnh hưởng bằng cách nào?

Công ty công bố bản “thiết kế chuẩn” cho các trung tâm dữ liệu AI khổng lồ - hay “AI Factory” - giúp các doanh nghiệp như Microsoft, Google, Oracle hay Palantir xây dựng siêu máy tính thế hệ mới dựa trên chip Nvidia. Trung tâm nghiên cứu AI Factory đầu tiên sẽ đặt tại bang Virginia, Mỹ.

Ngoài ra, Nvidia bắt tay với T-Mobile và Nokia để phát triển mạng 6G dựa trên nền tảng AI, dùng sản phẩm mới mang tên Aerial RAN, tích hợp chip và phần mềm Nvidia. Khi triển khai, hệ thống này có thể tạo ra kết nối mạnh mẽ hơn không chỉ cho điện thoại mà cả loa thông minh, kính AR và robot.

Không dừng lại ở đó, Nvidia lên kế hoạch hợp tác cùng Uber sản xuất 100.000 ô tô tự lái từ năm 2027, sử dụng hệ điều hành DriveOS do chính hãng phát triển. Đây được xem là bước đi chiến lược giúp Nvidia tiến sâu vào lĩnh vực di chuyển tự động và “robotaxi”.

Những lĩnh vực nào sẽ được Nvidia thúc đẩy bằng AI?

Trong lĩnh vực sản xuất, Nvidia hợp tác với Siemens để tạo ra các “bản sao số” (digital twins) của nhà máy robot, giúp doanh nghiệp mô phỏng, điều hành và giám sát hoạt động an toàn hơn. Tập đoàn Lowe’s cũng sẽ ứng dụng công nghệ Nvidia để mô phỏng toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu, tối ưu chi phí và năng suất.

Ở lĩnh vực nghiên cứu, công ty phối hợp cùng Bộ Năng lượng Mỹ xây dựng 7 siêu máy tính lượng tử sử dụng chip AI Nvidia - bước tiến được kỳ vọng mở ra khả năng đột phá trong khoa học vật liệu và năng lượng.

Dù Nvidia mô tả kỷ nguyên AI như “cuộc cách mạng công nghiệp mới”, nhiều chuyên gia (như Viện MIT) vẫn cho rằng phần lớn doanh nghiệp chưa thấy lợi nhuận rõ ràng từ đầu tư vào AI. Một số công nghệ mà Nvidia đặt cược, như kính thông minh hay xe tự lái, vẫn còn xa mới phổ biến đại trà.

Vì sao Nvidia được xem là biểu tượng của “quyền lực công nghệ Mỹ”?

Không ngẫu nhiên mà Nvidia chọn Washington D.C. làm nơi công bố tầm nhìn toàn cầu. CEO Jensen Huang hiện là nhân vật trọng tâm trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm đưa nước Mỹ dẫn đầu cuộc đua AI. Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh: “Tổng thống Trump đã yêu cầu tôi đưa sản xuất trở lại Mỹ, vì đó là vấn đề an ninh quốc gia.”

Huang cho biết, chip AI Blackwell của Nvidia hiện đã được sản xuất tại Arizona, dù khâu đóng gói cuối vẫn phải thực hiện ở nước ngoài. Ông cũng xác nhận sắp gặp Tổng thống Trump tại Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Về mối quan hệ thương mại, Nvidia tiết lộ Nhà Trắng đã chấp thuận cho công ty bán chip AI sang Trung Quốc, song phía Bắc Kinh hiện lại chặn việc nhập khẩu. Bế tắc này cho thấy cuộc đua AI không chỉ là chuyện công nghệ, mà còn là chiến lược địa chính trị giữa hai siêu cường.