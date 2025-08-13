Ông Trump cân nhắc kiện Chủ tịch Fed Jerome Powell

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói đang cân nhắc “cho phép một vụ kiện lớn chống lại Powell” vì “công việc tồi tệ và kém năng lực” trong quản lý việc xây dựng các tòa nhà của Fed. Theo ông, dự án cải tạo này lẽ ra chỉ tốn khoảng 50 triệu USD, thay vì đội vốn lên hàng tỷ USD.

Nhà Trắng cũng xác nhận thông tin này và cho biết đây là một khả năng thực sự được Tổng thống xem xét. Fed từ chối bình luận. Trước đó, ông Trump từng nhiều lần chỉ trích ông Powell, thậm chí dọa sa thải vì không chịu hạ lãi suất theo yêu cầu.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc việc cho phép tiến hành "vụ kiện lớn" chống lại Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Có liên quan gì đến cáo buộc khai man của ông Powell?

Vụ kiện mà ông Trump cân nhắc có thể trùng với cáo buộc từ Hạ nghị sĩ Cộng hòa Anna Paulina Luna, người cho rằng ông Powell đã khai man trước Quốc hội hồi tháng 6 về kế hoạch cải tạo trụ sở Fed. Sau phiên điều trần này, Fed đã công bố thêm thông tin để làm rõ lời khai của ông Powell.

Dù vậy, bất đồng giữa ông Trump và Chủ tịch Fed chủ yếu xuất phát từ chính sách lãi suất. Gần đây, ông Trump cho biết sẽ để ông Powell giữ chức đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5, nhưng sẽ công bố người kế nhiệm sớm hơn thường lệ.

Nếu ông Trump sa thải ông Powell, điều gì sẽ xảy ra?

Theo luật, thành viên Hội đồng Thống đốc Fed được Thượng viện phê chuẩn chỉ có thể bị sa thải “vì lý do chính đáng” (for cause). Ông Trump dường như muốn dùng vụ cải tạo trụ sở làm căn cứ cho lý do này. Nếu bị sa thải, ông Powell dự kiến sẽ lập tức khởi kiện và vụ việc có thể được đưa lên Tòa án Tối cao.

Tháng trước, ông Trump và ông Powell từng cùng đi thị sát công trường cải tạo. Khi đó, ông Trump tỏ ra hiểu và chấp nhận quy mô cũng như chi phí dự án, chỉ bày tỏ mong muốn sớm hoàn thành. Tuy nhiên, nay ông lại coi đây là vấn đề nghiêm trọng.

Ai có thể thay thế Jerome Powell nếu ông rời chức?

Ông Trump vừa đề cử Stephen Miran – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế – vào một ghế trống trong Hội đồng Thống đốc Fed, nhưng cho rằng ông Miran sẽ không được đề cử làm Chủ tịch.

Ứng viên được ông Trump cân nhắc cho vị trí này gồm cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett và Thống đốc Fed Christopher Waller.