Ai là người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu?

Từ 28/10/2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Công ty Bảo Tín Minh Châu. Thay vào đó, bà Phạm Lan Anh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Trong lần đăng tải thông cáo báo chí gần đây nhất của Bảo Tín Minh Châu vào ngày 25/3, thông báo thời gian mở cửa giao dịch trở lại từ 12h ngày 26/3, cũng được ký bởi bà Phạm Lan Anh.

Trong thông cáo, bà Lan Anh nhấn mạnh, cam kết đầy đủ các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng khi bán ra cho khách hàng, theo đúng quy định của pháp luật.

Khách hàng giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: D.A

Bảo Tín Minh Châu là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý ở Việt Nam.

Trên website chính thức, Bảo Tín Minh Châu cho biết sau hơn 30 năm phát triển, đã có 4 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và 200 đại lý trên toàn quốc.

Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần.

Hồi năm ngoái (tháng 5/2025), Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Bảo Tín Minh Châu có các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế,... trong hoạt động kinh doanh vàng.

Ngày 6/8/2025 Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Theo đó, Uỷ ban này xử phạt đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu với số tiền 200 triệu đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh. Ngoài ra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu