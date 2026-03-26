Hé lộ những vấn đề của Bảo Tín Minh Châu khi công an xuất hiện và loạt cửa hàng đột ngột đóng cửa

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin hàng loạt cơ sở của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (Bảo Tín Minh Châu) đồng loạt đóng cửa trong ngày 25/3/2026, sau khi xuất hiện lực lượng công an tại cửa hàng.

Việc các cơ sở vàng của Bảo Tín Minh Châu đóng cửa khiến nhiều người dân, khách hàng hoang mang, lo lắng trong bối cảnh nhu cầu mua vàng "nóng" suốt thời gian vừa qua. Đồng thời, nhiều dấu hỏi lớn đặt ra đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Tới 23h15 phút cùng ngày, website của Bảo Tín Minh Châu đăng tải thông báo cho biết các cửa hàng sẽ hoạt động lại vào 12h ngày 26/3/2026. Đồng thời, doanh nghiệp cũng trấn an khách hàng yên tâm về các giao dịch đã và đang thực hiện.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại 139 Cầu Giấy đóng trong chiều 25/3/2026

Bảo Tín Minh Châu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Bảo Tín Minh Châu là công ty được thành lập năm 1989 bởi ông Vũ Minh Châu. Sau đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ tháng 5/1995, trụ sở chính đặt tại Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Theo cập nhật đăng ký kinh doanh thay đổi tháng 2/2026, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Phạm Lan Anh.

Còn về cơ cấu cổ đông, cũng tại cập nhật này cho thấy trong tổng vốn góp 400 tỷ đồng, ông Vũ Minh Châu giữ hơn 97,5% tỷ lệ sở hữu, ông Vũ Phương Nam giữ 2,4%. So với hồi tháng 5/2025, vốn điều lệ của Bảo Tín Minh Châu đã được nâng thêm 100 tỷ đồng.

Theo công bố trên website, Bảo Tín Minh Châu hiện có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, lần lượt tại số 15 và 29 Trần Nhân Tông, Phường Hai Bà Trưng; cơ sở còn lại đặt tại 139 Cầu Giấy.

Liên quan đến hoạt động cốt lõi đã gây dựng nên danh tiếng của Bảo Tín Minh Châu, hồi tháng 5/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết luận thanh tra 6 công ty, ngân hàng về hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có Bảo Tín Minh Châu.

Theo Kết luận, Bảo Tín Minh Châu có vi phạm về chứng từ hóa đơn, quy định về phòng chống rửa tiền, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về doanh nghiệp, hàng hóa mà doanh nghiệp cung cấp đến khách hàng nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đơn vị có mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất 2.64 tỷ đồng là Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Tại kết luận thanh tra, một số vi phạm được nhắc tới như giao dịch bán vàng với giá cao hơn niêm yết; vi phạm về thương mại điện tử…

Một điểm đáng chú ý khác, tại nội dung đăng ký thay đổi công bố ngày 10/3/2026, ngành nghề kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu được nâng từ 13 lên 14. Theo đó, doanh nghiệp này bổ sung thêm mảng lớn là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất.

Bảo Tín Minh Châu vừa chính thức tham gia vào ngành kinh doanh bất động sản. Ảnh chụp màn hình

Bảo Tín Minh Châu: Doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận "mỏng" chưa đầy 0,5%

Dù ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng hơn 30% trong năm 2023, song biên lợi nhuận của "nhà vàng" Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ở mức rất khiêm tốn so với quy mô hoạt động.

Theo dữ liệu tài chính mới nhất, Công ty Vàng Bảo Tín Minh Châu đã có một năm 2023 kinh doanh đầy sôi động với doanh thu thuần đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 31% so với năm 2022. Tính chung giai đoạn 2022-2023, tổng doanh thu của doanh nghiệp này chạm mốc gần 2.470 tỷ đồng. Còn Tổng tài sản của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận xấp xỉ 115 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bức tranh lợi nhuận lại cho thấy sự tương phản đáng kể. Dù lợi nhuận gộp năm 2023 tăng 20% (đạt 36 tỷ đồng), nhưng biên lợi nhuận gộp lại có dấu hiệu sụt giảm, từ 2,8% xuống còn 2,6%. Điều này cho thấy chi phí giá vốn hoặc áp lực cạnh tranh trong ngành vàng đang đè nặng lên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của Bảo Tín Minh Châu là mức lợi nhuận sau thuế cực thấp so với quy mô dòng tiền nghìn tỷ. Cụ thể, trong khi doanh thu "phình to" tới 31% nhưng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp chỉ tăng trưởng khiêm tốn khoảng 10%. Như năm 2023, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp chỉ đạt gần 5,6 tỷ đồng và 4,45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2022, lợi nhuận trước và sau thuế của doanh nghiệp lần lượt gần 5,1 tỷ và 4,1 tỷ đồng. Với doanh thu và lợi nhuận như vậy, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) của Bảo Tín Minh Châu hiện chỉ dừng ở mức 0,3%, một con số "mỏng" đáng kinh ngạc đối với một thương hiệu vàng có tiếng tăm. So với các "ông lớn" khác trong ngành kim loại quý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của đơn vị này đang tụt hậu rõ rệt.

Về nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, do lợi nhuận không cao, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của công ty trong năm 2023 ở mức 1,1 tỷ đồng (năm 2022 là hơn 1 tỷ đồng). Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, số thuế TNDN thực nộp trong năm 2023 là 300 triệu đồng. Tổng cộng sau 2 năm, doanh nghiệp này đã đóng góp hơn 2,1 tỷ đồng tiền thuế TNDN trên tổng doanh thu gần 2.500 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, các khoản thuế và phải nộp Nhà nước còn lại của doanh nghiệp là 378 triệu đồng.