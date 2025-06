9X TP.HCM lập 4 công ty để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm nghìn người

9X TP.HCM cầm đầu băng nhóm tội phạm công nghệ cao

Bộ Công an mới đây đã phát đi thông tin cho biết Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước (chủ yếu là người già, trên 50 tuổi) do Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản) cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng Công an đã tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun; Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose; Công ty TNHH Rees Mark; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson và các kho hàng.

Đối tượng Trần Quang Đạo bị bắt giữ - Ảnh Bộ Công an

Lực lượng khám xét phát hiện 218 đối tượng có liên quan (trong đó 149 đối tượng là nữ giới), gần 40 đối tượng giữ các vai trò là Trưởng phòng, Quản lý, Tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm, bảo vệ….

Cơ quan chức năng đã thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, trên 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

4 công ty của đối tượng Trần Quang Đạo thành lập có quy mô thế nào?

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun được thành lập tháng 3/2023 có trụ sở chính tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Công ty này đăng ký 9 ngành nghề kinh doanh, với ngành nghề chính là bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, và bộ đèn điện.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun có vốn điều lệ 1 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1971 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào tháng 7/2023, trụ sở chính công ty chuyển về quận 12, TP.HCM. Tổng số lao động đăng ký là 1 người.

Trong khi đó, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson được thành lập tháng 3/2024 có trụ sở chính tại quận 12, TP.HCM. Doanh nghiệp đăng ký 7 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán đồ điện gia dụng.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ chỉ 100 triệu đồng, ông Trần Xuân Vương sinh năm 1994 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2024, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson đăng ký tổng số lao động là 1 người.

Trong khi đó, 2 công ty là Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose; Công ty TNHH Rees Mark được Bộ Công an công bố không có dữ liệu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.