9 ngân hàng, doanh nghiệp xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Bao giờ cấp phép nhập vàng?

Tại cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước chiều 29/11, ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025, có hiệu lực từ 10/10/2025, nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Một điểm mới quan trọng của Nghị định 232 là quy định: Hằng năm trước ngày 15/12, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng đối với các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Có 9 đơn vị sắp được phép nhập khẩu vàng để sản xuất vàng miếng.

"Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận 9 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng từ các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện. Phần lớn các đơn vị đã được cấp phép hoặc đủ điều kiện sản xuất vàng miếng cũng sẽ nằm trong diện được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép nhập khẩu vàng, nhằm phục vụ hoạt động sản xuất theo đúng quy định", ông Tuấn nói.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến thống nhất, làm cơ sở xem xét và quyết định việc cấp phép cho từng trường hợp cụ thể. Quá trình này được thực hiện thận trọng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời góp phần ổn định thị trường vàng trong nước.

Quản lý vàng theo cơ chế mới

Liên quan Đề án thành lập sàn giao dịch vàng tập trung tại Việt Nam, ông Đào Xuân Tuấn cho biết, đây là chủ trương lớn của Chính phủ, trong đó Ngân hàng Nhà nước được giao làm đơn vị đầu mối triển khai; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Tuấn, quan điểm xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước là thận trọng trong việc lựa chọn mô hình sàn giao dịch vàng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, hài hòa giữa mục tiêu phát triển thị trường, nâng cao tính minh bạch và yêu cầu quản lý chặt chẽ, kiểm soát rủi ro.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đưa ra mô hình thí điểm sàn giao dịch theo 3 giai đoạn, trong đó, bước đầu sẽ tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất.

Trong thời gian này, sàn giao dịch vàng sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa, chưa kết nối với các mô hình trên thế giới. Các bên tham gia ở giai đoạn đầu gồm: tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch vàng; ngân hàng thanh toán (chuyển tiền, quản lý tài khoản ký quỹ, đối soát) và các thành viên giao dịch gồm ngân hàng, doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu.

Sang giai đoạn hai, cơ quan quản lý sẽ mở rộng thêm sản phẩm vàng miếng. Ở giai đoạn cuối cùng, các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ quỹ và công cụ phái sinh sẽ xuất hiện và kết nối với quốc tế.

Tại diễn đàn về sàn giao dịch vàng mới đây, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho biết, hiện nay trên thế giới các sàn giao dịch vàng hoạt động với ba mô hình phổ biến từ giao dịch vàng vật chất đến tài khoản và phái sinh. Phần lớn các sàn giao dịch vàng do ngân hàng trung ương hoặc ngân hàng lớn nhất, tập đoàn tài chính hàng đầu quản lý, giám sát, vận hành. Một số sàn được vận hành theo mô hình giao dịch tập trung, kết hợp cả vàng vật chất lẫn phi vật chất, có sự tham gia của các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp sản xuất vàng miếng và tổ chức tài chính. Với điều kiện và thực trạng thị trường tại Việt Nam, trước mắt, sàn giao dịch vàng vật chất có thể là lựa chọn phù hợp.