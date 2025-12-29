Giá vàng hôm nay 29-12: Biến động mạnh khi vừa mở cửa

Sáng 29-12, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.506 USD/ounce, giảm tới 27 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Chỉ trong ít phút buổi sáng khi vừa mở cửa tuần mới, giá vàng hôm nay bất ngờ rớt thẳng đứng xuống chỉ còn 4.472 USD/ounce, mất tới khoảng 60 USD/ounce trước khi phục hồi. Giá vàng đang biến động rất mạnh phiên đầu tuần.

Ở thị trường trong nước, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 157,7 triệu đồng/lượng, bán ra 159,7 triệu đồng/lượng, ổn định so với cuối tuần trước.

Tuy nhiên, ít phút sau đó, do đà giảm nhanh của giá thế giới, giá vàng miếng SJC cũng được điều chỉnh về còn 158,8 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), mất khoảng 900.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay giảm trở lại

Tương tự, giá vàng hôm nay đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm, khi được các công ty công bố giá mua vào khoảng 152,5 triệu đồng/lượng và bán ra 155,5 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước đi xuống sau một tuần tăng rất mạnh.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước gần 16 triệu đồng/lượng.