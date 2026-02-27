Chốt giá vàng hôm nay ngày 27/2 biến động rất lạ sau vía Thần Tài

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 27/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 27/2 giữ giá vàng miếng ở mức 184 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, sau ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 27/2, giá vàng trong nước ngày 27/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 181 triệu đồng/lượng mua vào và 184 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 27/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 181 triệu đồng/lượng mua vào và 184 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 27/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 181 triệu đồng/lượng mua vào và 184 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 180,5 triệu đồng/lượng mua vào và 183,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 27/2, chủ yếu giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2, biến động nhiều hướng giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 27/2, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 180,9 –183,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 180,5 – 183,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 27/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 27/2 giữ ổn định với giá vàng giao ngay tăng 1 USD/ounce, lên mức 5.186 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.186 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới giữ ổn định gần mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh trước đó, cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn đang xuất hiện.

Yếu tố địa chính trị và thương mại vẫn đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Những căng thẳng liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran cùng bất định về thuế quan tiếp tục kích hoạt nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của giá vàng có thể còn biến động, song xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Với giá vàng trong nước biến động nhiều hướng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.185 USD/ounce (tương đương khoảng 164,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 27/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 27/2, giá vàng ngày 28/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.