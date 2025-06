“Giật mình” vì hoá đơn tiền điện tăng vọt, nhiều người “hiến kế” giúp tiết kiệm tối đa

Nhiều người bất ngờ khi xem hoá đơn tiền điện

Từ đầu tháng 6 đến nay, miền Bắc mới bắt đầu bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có ngày ghi nhận lên đến 56 độ C. Vì vậy, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như quạt, điều hoà tăng cao đã khiến nhiều người lo lắng về hoá đơn tiền điện phải thanh toán mỗi khi đến kỳ.

Vài ngày gần đây, khi nhận được thông báo về hoá đơn tiền điện của tháng 5, trên các hội nhóm, mạng xã hội mỗi ngày có hàng loạt bài viết “than thở” về hoá đơn tiền điện.

Nhiều người cho rằng, hoá đơn tiền điện tháng 5 tăng đột biến so với các tháng trước. (Ảnh minh hoạ)

“Các bác tháng này tiền điện hết bao nhiêu? Giao lưu tiền điện của các bác xem nào. Em thì suýt ngất với hoá đơn tiền điện. Thanh toán xong tiền điện là tiền đình luôn”, tài khoản có tên Hằng My nói.

Một số người không khỏi “giật mình” vì tiền điện đã tăng cao hơn dự tính, đồng thời không giấu nổi sự băn khoăn, lo lắng khi chưa thực sự bước vào những tháng nắng nóng nhất của mùa hè.

“Tháng 5 nhà mình bật điều hoà có 6 ngày mà tiền điện đã tăng gấp đôi rồi. Tháng 4 hết chưa đến 600 nghìn đồng mà tháng này 1,4 triệu đồng. Tháng 6 cứ nóng thế này thì khả năng xem hoá đơn tiền điện lại khóc tiếng Mán mất thôi”, chị Nguyễn Thị Thảo (Hà Nội) cho hay.

Đồng quan điểm, tài khoản Gia Hân cho biết, tiền điện tháng này nhà chị hết 784 nghìn đồng, tăng gấp 2 lần so với tháng 4 và tăng gấp 2,5 lần so với tháng 3. Coi xong tiền điện tự dưng thấy chóng mặt.

“Bất ngờ thật sự, tháng trước 1,2 triệu mà tháng này 1,9 triệu đồng, cao nhất từ trước đến giờ. Nhìn tiền điện mà muốn ngất”, tài khoản Loan Bùi đồng tình.

Vì sao tiền điện tăng cao?

Đề tài về hoá đơn tiền điện tăng cao vài ngày gần đây bỗng được đem ra bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Một số người cho rằng, do thời tiết bắt đầu nắng nóng, các thiết bị điện hoạt động hết công suất đã khiến tiền điện tăng cao.

“Khi nhiệt độ ngoài trời 30 độ C, bạn bật điều hoà ở nhiệt độ là 24 độ C sẽ tốn ít điện hơn là ngày bạn bật điều hoà khi nhiệt độ ngoài trời đang 40 độ C. Cái tủ lạnh bạn mở mỗi ngày 10 lần sẽ tốn ít điện hơn khi bạn mở mỗi ngày 20 lần. Điện có công tơ điện tử nên tỷ lệ sai số rất ít, do bản thân mình sử dụng nhiều thì tiền điện tăng lên thôi”, tài khoản Ngô Minh Khang phân tích.

Bắt đầu từ 10/5/2025, tiền điện tăng thêm 4,8%. (Ảnh: EVN)

Cũng không ít người cho rằng, do giá điện tại Việt Nam đã tăng từ 10/5/2025 với mức tăng là 4,8% so với giá trước đó, nâng giá bán lẻ điện bình quân lên 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT). Điều này dẫn đến việc các hộ gia đình sẽ phải trả thêm tiền điện hàng tháng.

Liên quan vấn đề này, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, mức độ tiêu thụ điện của các hộ gia đình đang có xu hướng tăng nhanh chóng.

Nguyên nhân chính là bởi thời tiết bắt đầu chuyển sang nắng nóng, nền nhiệt độ cao hơn khiến người dân có xu hướng sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát với tần suất nhiều hơn, thời gian kéo dài hơn trong ngày.

Cùng với đó, trong các khung giờ cao điểm, nhiều gia đình sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn như bếp từ, máy giặt, máy nước nóng, gây áp lực lớn cho hệ thống điện và kéo theo hóa đơn tăng đột biến.

Làm thế nào để tiết kiệm điện?

Theo nghiên cứu, điều hòa nhiệt độ là thiết bị tiêu tốn điện năng nhiều nhất trong mùa hè. Lượng tiêu thụ điện của điều hòa nhiệt độ chiếm từ 28-64%, có khi đến 80% tổng lượng điện tiêu thụ của gia đình. Nhiệt độ ngoài trời tăng lên 1 độ C thì tiêu thụ điện của điều hòa tăng từ 2-3% tùy loại. Nếu nhiệt độ tăng lên 5 độ C thì lượng điện tiêu thụ tăng 10%.

Người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm điện như: Đèn LED, điều hoà Inverter...

Chính bởi nguyên lý vận hành trời càng nóng thì máy điều hòa càng tốn điện, do đó, có thể cùng mức sử dụng 8-10 tiếng/ngày, nhưng điều hòa chạy trong nền thời tiết 35-40 độ C sẽ tốn điện hơn hẳn dịp đầu hè, khi nền nhiệt độ khoảng 30-35 độ C.

Hiểu rõ điều này, người sử dụng điện sẽ tìm được lời giải cho thắc mắc: Vì sao thời gian dùng điều hòa cũng như tháng trước, nhưng tiền điện tăng thêm.

Đó là chưa kể, lượng điện năng tiêu thụ “âm thầm” do thói quen sử dụng. Cứ hạ 1 độ C trong phòng điều hòa lại tốn thêm 1,5-2% lượng điện tiêu thụ. Khi trong nhà sử dụng đồng thời nhiều điều hòa hoặc kết hợp với các thiết bị khác như tủ lạnh, máy giặt, máy bơm nước, máy lọc không khí... thì con số tiêu thụ điện có thể tăng gấp đôi, gấp ba so với mùa đông.

Để chủ động hơn trong việc kiểm soát lượng điện tiêu thụ, hạn chế việc hóa đơn tiền điện “leo thang” thì người tiêu dùng nên tắt các thiết bị điện không cần thiết. Đồng thời, hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của tiêu thụ điện từ 10h00 - 14h00 và từ 19h00 - 23h00 hàng ngày; Ưu tiên các sản phẩm tiết kiệm điện như chuyển sang dùng bóng đèn LED, điều hòa Inverter…

Các chuyên gia đánh giá, công nghệ Inverter có thể giúp tiết kiệm từ 30-50% lượng điện mà điều hoà tiêu thụ, nhờ vào cơ chế hoạt động của công nghệ này. Cách hoạt động của công nghệ Inverter không chỉ tiêu tốn ít năng lượng hơn, giúp tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền cho người dùng mà còn thân thiện hơn với môi trường.

Một số ưu điểm khác của điều hoà công nghệ Inveter được chỉ ra có thể kể tới như làm lạnh nhanh hơn, chạy êm hơn, độ bền cao hơn.