246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

UBND phường Định Công (TP Hà Nội) đang triển khai kế hoạch xử lý những tồn tại, vi phạm tại 4 tòa chung cư CT11, CT12A, CT12B và CT12C thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, liên quan đến hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh. Được biết, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ tọa lạc trên trục đường Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển (Vành đai 3).

UBND phường Định Công cho biết, qua rà soát có 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 với diện tích từ 43-74 m2 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C Kim Văn - Kim Lũ thuộc diện phải di dời để khắc phục vi phạm.

Các vi phạm tại dự án khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ chủ yếu liên quan đến việc sử dụng tầng 1 không đúng mục đích; tự ý chuyển đổi công năng các diện tích được quy hoạch làm thương mại, dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng thành căn hộ ở. Bên cạnh đó, cơ cấu và diện tích một số căn hộ tại các tầng phía trên cũng có sự thay đổi so với phương án được phê duyệt. Những thay đổi này làm gia tăng quy mô dân số, gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích phục vụ cư dân.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch của UBND thành phố hôm 5/11, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Định Công, cho biết đây là nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của đông đảo cư dân. Quan điểm của phường là triển khai nghiêm túc, quyết liệt theo chỉ đạo của thành phố, xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân, an sinh xã hội, an toàn công trình và ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối với 246 căn hộ thuộc diện phải di dời, Chủ tịch phường Định Công cho biết có 4 phương án dự kiến gồm chủ đầu tư thỏa thuận chi trả tiền và hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định; bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà đối với hộ có nguyện vọng; người dân nhận tiền và tự lo tái định cư; người dân nhận tiền và đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền xem xét.

Diện tích sau khi di dời cư dân dự kiến được ưu tiên phục vụ sinh hoạt cộng đồng, bố trí các dịch vụ thương mại và tiện ích cho người dân tại các tòa nhà.

Theo ông Tuấn Anh, mọi phương án di dời, phá dỡ phải căn cứ kết quả rà soát của liên ngành và quyết định của cấp có thẩm quyền. Việc xử lý vi phạm phải bảo đảm kỷ cương pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Sau khi hoàn thành bước rà soát, lãnh đạo UBND phường sẽ trực tiếp tổ chức đối thoại với 246 hộ dân, lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp các kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, bà Trần Lan Phương, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 27, cho rằng việc xử lý vi phạm sẽ tác động lớn đến đời sống cư dân, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ phải chuyển trường, chuyển lớp nếu thay đổi nơi ở. Do đó bà đề nghị cơ quan chức năng đánh giá thận trọng, xây dựng lộ trình phù hợp, thông tin minh bạch và tăng cường đối thoại để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa hạn chế xáo trộn cuộc sống người dân.

Ông Uông Văn Cương, Trưởng Ban quản trị tòa CT12C, cho biết nhiều cư dân mong muốn tiếp tục sinh sống tại nơi ở hiện nay. Trường hợp bắt buộc phải chuyển đi, người dân mong cơ quan chức năng có phương án giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm quyền lợi và giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch, trong tháng 10-11/2026, phường Định Công tập trung kiểm tra hiện trạng 4 tòa nhà, đối chiếu hồ sơ pháp lý, xác định các hạng mục được phép tồn tại hoặc phải phá dỡ, đồng thời rà soát danh sách căn hộ bị ảnh hưởng và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ.

Việc di dời cư dân dự kiến triển khai trong năm 2027, sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2027-2028, những công trình, hạng mục thuộc diện phải phá dỡ sẽ được xử lý theo quyết định của cơ quan chức năng, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.