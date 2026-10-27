Xem xét xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Người mua nhà có thể được cấp ‘sổ’

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND để xem xét thông qua Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điểm đột phá trong dự thảo Nghị quyết này là bảo vệ tối đa quyền lợi người mua nhà: Không phải chịu chi phí khắc phục hậu quả của chủ đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Tờ trình của UBND TP Hà Nội, 12 dự án vi phạm nghiêm trọng của Tập đoàn Mường Thanh được xét cơ chế đặc thù bao gồm: CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ, Khu nhà ở Xa La.

Tại các dự án này, chủ đầu tư đã xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ làm tăng quy mô dân số. Tổng số căn hộ theo quy hoạch ban đầu chỉ là 6.759 căn, nhưng thực tế hiện nay lên tới 24.943 căn, tăng thêm 18.184 căn hộ, gây áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng của khu vực.

Nhằm xử lý triệt để mà không gây bất ổn xã hội, Hà Nội sẽ phân loại các công trình, hạng mục vi phạm thành hai nhóm: Nhóm được tồn tại có điều kiện và nhóm buộc phải di dời, phá dỡ. Các công trình vi phạm muốn được phép tồn tại phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, không vi phạm chỉ giới đường đỏ và bảo đảm các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, xã hội thiết yếu.

Đảm bảo quyền lợi cho người dân

Dự thảo Nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc ngân sách nhà nước sẽ không chi trả cho các chi phí thuộc trách nhiệm khắc phục hậu quả của chủ đầu tư. Đối với các phần vi phạm được phép tồn tại, chủ đầu tư buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp, được tính bằng tổng diện tích sàn vi phạm nhân với đơn giá suất vốn đầu tư và nhân với 50%. Đồng thời, chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo bảng giá đất tại thời điểm công trình đưa vào sử dụng.

Đối với những diện tích, hạng mục vi phạm thuộc nhóm phải di dời, phá dỡ, người mua căn hộ sẽ được chủ đầu tư bồi thường và nhận đủ tiền trong thời gian 90 ngày. Bên cạnh đó, người dân bị di dời còn được ưu tiên mua căn hộ, nhà ở xã hội không qua bốc thăm tại các dự án khác do chủ đầu tư thực hiện và được bố trí tạm cư. Trường hợp cư dân có thu nhập duy nhất từ kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ chi trả một lần bằng 6 tháng lương tối thiểu vùng.

Đáng chú ý, cơ chế đặc thù này xác định rõ người mua, người nhận chuyển nhượng hợp pháp căn hộ không có lỗi trong hành vi vi phạm nên sẽ không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả của chủ đầu tư. Nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ đối với người bị di dời được ưu tiên thực hiện trước nghĩa vụ nộp số lợi bất hợp pháp và nghĩa vụ tài chính về đất đai của chủ đầu tư.

Với nhóm không phải di dời, sau khi hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng và chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai với nhà nước, người mua nhà sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.