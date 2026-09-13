12 dự án sai phạm của ông Lê Thanh Thản vào diện rà soát, căn hộ phải di dời có thể chuyển sang KĐT Thanh Hà

12 dự án Mường Thanh đứng trước phương án di dời, phá dỡ

UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội liên quan đến các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật hoặc chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, 12 công trình, dự án nằm trong diện rà soát gồm CT6 Kiến Hưng, Khu hỗn hợp Đại Thanh, Khu nhà ở Xa La, CT5 Tân Triều, các tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm, cụm HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và Khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Sau khi hoàn tất rà soát, các hạng mục, tòa nhà và căn hộ sẽ được phân thành hai nhóm: Được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ.

Hà Nội đưa 12 dự án Mường Thanh vào diện rà soát, trong đó có nhiều khu nhà ở từng được cơ quan chức năng kết luận vi phạm. Ảnh: Phạm Hưng

Sở Xây dựng Hà Nội được giao xác định các vi phạm về xây dựng, quy hoạch trên cơ sở hồ sơ pháp lý, giấy phép xây dựng, thiết kế cơ sở, quyết định phê duyệt dự án cùng các kết luận thanh tra, kiểm tra đã có.

Ở lĩnh vực đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát việc giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính và tình trạng cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ. Sở Tài chính kiểm tra trình tự, thủ tục đầu tư, đồng thời phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Việc phân loại sẽ dựa trên cả 3 nhóm vấn đề gồm xây dựng - quy hoạch, đất đai và tài chính. Với những công trình hoặc hạng mục được xác định vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, Hà Nội có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế, phá dỡ theo quy định.

Thành phố yêu cầu phương án xử lý không chỉ tập trung vào tính pháp lý của công trình mà còn phải tính đến các vấn đề dân sinh đã phát sinh trong quá trình hình thành và vận hành các khu nhà ở như dân số, chỗ đỗ xe, trường học, công trình công cộng, cây xanh và mỹ quan đô thị.

Người dân được xử lý thế nào nếu phải di dời?

Thành phố tính phương án chuyển người dân tới các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại Thanh Hà A và Thanh Hà B. Ảnh: Phạm Hưng

Nếu một phần hoặc toàn bộ căn hộ bị xác định phải di dời, Hà Nội dự kiến áp dụng hai nhóm phương án.

Theo phương án thứ nhất, chủ đầu tư có thể chuyển các hộ dân tại căn hộ phải di dời sang dự án nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại khác tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Trong thời gian chờ xây dựng nhà mới, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với người dân để hỗ trợ chi phí thuê nhà ở nơi khác.

Phương án thứ hai áp dụng đối với các dự án đã có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an. Sau khi xác định giá đền bù theo giá thị trường, chủ đầu tư sẽ thống nhất với các tổ chức, cá nhân để mua lại căn hộ hoặc tòa nhà thuộc diện phải di dời.

Sau khi nhận tiền từ việc chủ đầu tư mua lại căn hộ, người dân có thể chủ động mua nhà ở xã hội thuộc quỹ nhà do thành phố giới thiệu. Theo phương án này, người dân không phải qua bước bốc thăm, xác định đối tượng mà có thể lựa chọn nhà theo nhu cầu.

Chờ cơ chế đặc thù để xử lý các dự án tồn đọng

Việc xử lý 12 dự án Mường Thanh được Hà Nội đặt trong kế hoạch xây dựng cơ chế riêng đối với các vi phạm và dự án tồn đọng.

Thành phố dự kiến xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù cho nhóm này. Dự thảo nghị quyết được yêu cầu trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối tháng 9/2026, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/9.

Sau khi nghị quyết được thông qua, Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp và phân loại cụ thể từng căn hộ, tòa nhà trong tháng 10 - 11/2026.